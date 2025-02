Wegen Zoff mit Pierre Sanoussi-Bliss: Edith Stehfest will aus dem Dschungelcamp!

Pierre Sanoussi-Bliss rastet im Dschungelcamp komplett aus – könnte das ihm wichtige Sympathiepunkte kosten? Und verlässt Edith Stehfest womöglich das Dschungelcamp? In der neuen Folge der Realityshow kommt es zu einer handfesten Auseinandersetzung – mit möglicherweise bitteren Folgen.

In den ersten Tagen ging es noch harmonisch im Dschungelcamp zu – doch nun ziehen dunkle Wolken auf. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ liegen die Nerven blank. Denn zwischen Edith Stehfest und Pierre Sanoussi-Bliss kommt es zu einem heftigen Zoff. Grund für den Streit ist die Bettenaufteilung.

Edith schlägt vor, dass sich Sam und Pierre die Betten teilen. Das kommt bei dem Schauspieler jedoch überhaupt nicht gut an und bezeichnet die Frau von Eric Stehfest als „blöde Kuh“, wie RTL.de in einer Preview zur neuen Folge berichtet. Darauf reagiert Edith richtig sauer und auch die Schlichtungsversuche von Jörg und Timur scheitern.

„Ich bin einfach angepisst, wenn solche alten Klischees in ihrem Redeschwall hochkommen“

Weshalb sich Pierre von Edith so angegriffen fühlt? Weil er und Sam homosexuell sind. Zunächst nimmt es Edith gelassen: „Ein Glück habe ich heute einen Clown gefrühstückt, daher ist es mir egal“, sagt sie laut der Bild-Zeitung. Dann platzt Pierre Sanoussi-Bliss der Kragen: „Ich bin einfach angepisst, wenn solche alten Klischees in ihrem Redeschwall hochkommen. Sie mischt sich in jedes Gespräch ein, kann alles – da musste ich mal eine Ansage machen. Das war so dumm.“

Edith Stehfest fühlt sich wiederum als Frau diskriminiert. „Ist ja super, dass alle das so tolerieren, wenn Pierre so was zu einer Frau sagt. Danke schön an alle für die Unterstützung“, erklärt sie laut Bild. Und dann droht sie sogar damit, das Dschungelcamp zu verlassen – wird sie nun tatsächlich freiwillig das Handtuch schmeißen?

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20.15 Uhr.