Wegen Videospielkonsum: Hartz und herzlich-Maik teilt gegen Jugendamt aus!

Wegen seines Videospielkonsums steht Maik aus „Hartz und herzlich“ unter der Beobachtung des Jugendamtes. Die Behörde sieht dadurch das Kindeswohl von Lennox gefährdet. Dem jungen Vater scheint das jedoch egal zu sein.

In „Hartz und herzlich“ werden Menschen begleitet, welche am Existenzminimum leben und in sozialen Brennpunkten wohnen. Dazu zählen auch Jasmin und Maik aus Rostock. Das Paar hat in den aktuellen Folgen der Sozialdoku mit Langeweile zu kämpfen. Denn dadurch, dass die WLAN-Rechnung nicht beglichen wurde, können die beiden nicht zocken.

Rechnungen für das WLAN wurden nicht beglichen

Die Rechnungen beim Internetanbieter wurden nicht pünktlich beglichen. Deshalb wurde ihnen das WLAN abgestellt – für die leidenschaftlichen Zocker ist das eine absolute Katastrophe. Vor allem Maik spielt teilweise mehrere Stunden am Tag – zum Ärgernis der Behörde. Denn das Jugendamt findet, dass dadurch Sohn Lennox zu kurz kommt. Deshalb wurde auch angeordnet, dass Jasmin in ein Mutter-Kind-Heim zieht.

Jugendamt sieht Videospielkonsum kritisch

Bei Jasmin und Maik stößt das jedoch auf Unverständnis. Denn Zocken ist den beiden extrem wichtig. Während Jasmin immerhin offline spielen kann, schaut Maik in die Röhre. Zum Videospielkonsum sagt die 19-Jährige: „Wir sind junge Leute und nicht mehr Generation Buch. Wir sind keine Menschen, die sich ein Buch vornehmen und Ewigkeiten lesen.“

Dass das Jugendamt den Videospielkonsum kritisch einstuft, scheint dem Familienvater wenig zu interessieren und teilt gegen die Behörde aus. „Außerdem zocke ich auch nur, wenn Lennox im Bett ist. Es ist ein Hobby von mir und wer damit ein Problem hat, der kann mich mal kreuzweise“, stellt Maik in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ klar.

Jasmin und Maik leihen sich Geld

Für das Internetproblem haben die beiden aber bereits eine Lösung. Die beiden leihen sich einfach Geld bei der Mutter von Maik. „Wir gehen dann mit dem Geld zu Penny, halten da schön einen QR-Code hin, lächeln und bezahlen halt die WLAN-Rechnung“, meint der 20-Jährige. Die Schulden konnten damit beglichen werden und die beiden haben wieder Internet – die Abende vor der Konsole sind also wieder gerettet… RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 17:05 Uhr.