Wegen Verspannung: „Hartz und herzlich“-Pascal will bezahlten Reha-Aufenthalt

Pascal aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ verweigert nicht nur die Maßnahmen vom Jobcenter, sondern hat wöchentlich andere Leiden. Der 23-Jährige leidet nun an einer Verspannung und fordert deshalb einen bezahlten Reha-Aufenthalt.

Pascal lebt auf Staatskosten und bezieht Bürgergeld. Der 23-Jährige verweigert jegliche Arbeit und Maßnahmen vom Jobcenter – etwas dafür tun will er nicht. Stattdessen stellt er immer wieder neue Ansprüche und will jetzt einen bezahlten Reha-Aufenthalt beantragen – wegen einer Verspannung.

„Die Muskeln sind verspannt“ – Pascal will einen Reha-Aufenthalt

Eigentlich ist der Reha-Aufenthalt aus ärztlicher Sicht nicht notwendig – das sieht der Bürgergeld-Empfänger jedoch anders. Denn eigentlich würden einige Übungen zu Hause ausreichen. Wegen Schmerzen in der Brust suchte der Protagonist aus „Hartz und herzlich“ einen Arzt auf. „Es hat was mit der Muskulatur im Rückenbereich zu tun“, sagt der 23-Jährige nach dem Termin. „Die Nerven sind eingeklemmt, also die Muskeln sind verspannt“, meint er.

Der Mediziner habe Pascal direkt einige Übungen gezeigt – jedoch reicht das dem Bürgergeld-Empfänger nicht aus: „Das würde eigentlich auch schon reichen. […] Aber bei mir bringt das eh nichts, weil ich eh immer verspannt bin.“ Auch eine Überweisung zur Physiotherapie lehnt der 23-Jährige ab: „Da habe ich gesagt: ‚Nein, will ich nicht wirklich!“ Für ihn komme nur stationär ein Reha-Aufenthalt infrage – dieser würde richtig ins Geld gehen, jedoch soll laut Pascal die Krankenkasse dafür blechen.

Dann ruft Pascal tatsächlich in einem Reha-Zentrum an – jedoch bekommt er dort direkt einen Korb. Eine stationäre Behandlung wegen einer Verspannung sei nicht möglich. Lediglich Krankengymnastik könne man ihm verschreiben. „Bei uns können sie Reha-Sport machen, das ist ein Gruppensport“, heißt es am Telefon. Und weiter: „Da können sie ein bis zweimal pro Woche kommen.“ Damit will sich Pascal jedoch nicht zufriedenstellen und will dennoch versuchen, dass ihm die Krankenkasse eine Reha bezahlt: „Man kann ja noch einen Antrag stellen.“

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.