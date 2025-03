Wegen „Tatort“ und Fußball bei RTL: Beliebte TV-Show auf ProSieben muss weichen

In der Primetime kämpfen die TV-Sender um Quoten. An diesem Sonntag ist die Situation besonders prekär: Es läuft nicht nur der „Tatort“ in der ARD, sondern auch ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft bei RTL. Die beiden Sender dürfen den Abend damit haushoch dominieren – das bringt nun einige Auswirkungen bei ProSieben mit sich.

Am 23. März spielt Deutschland zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in der Nations League gegen Italien. Das vergangene Spiel vor wenigen Tagen verfolgten über 8 Millionen Zuschauer. Neben Fußball bei RTL schickt auch die ARD einen neuen „Tatort“ ins Rennen, welcher ebenfalls immer für hohe Quoten sorgt.

„Wer stiehlt mir die Show?“ auf ProSieben muss pausieren

ARD und RTL dürften demnach die Primetime dominieren – für die anderen Kanäle bleibt demnach wenig vom Quoten-Kuchen übrig. Und deshalb zieht ProSieben die Notbremse: Die sonst so erfolgreiche Show „Wer stiehlt mir die Show?“ mit Joko Winterscheidt muss deshalb weichen und legt eine Pause ein. Die nächste Ausgabe der Sendung zeigt der Sender demnach erst am 30. März 2025. In direkter Konkurrenz zum „Tatort“ und Fußball zeigt ProSieben lieber den Blockbuster „Kingsman: The Secret Service“.

Zwar informiert Joyn darüber, dass „Wer stiehlt mir die Show?“ in dieser Woche pausiert. Über die Gründe sagen die Verantwortlichen jedoch nichts – es liegt jedoch auf der Hand, dass man der hohen Konkurrenz durch „Tatort“ und Fußball bei RTL aus dem Weg gehen will und mit einem Blockbuster Schadensbegrenzung betreibt. Es macht also durchaus Sinn, dass sich ProSieben gar nicht erst dem harten Quotenkampf am Sonntagabend stellt.

Nicht nur ProSieben ist am Sonntagabend vorsichtig, sondern auch das ZDF. Denn auch im Zweiten geht man dem Quotenkampf aus dem Weg und zeigt die ältere „Traumschiff“-Episode „Mauritius“. Auf SAT.1 läuft das Drama „Ein ganzes halbes Jahr“ aus dem Jahr 2016 und auf RTLZWEI ist ebenfalls der ältere Film „Kampf der Titanen“ aus dem Jahr 2010 zu sehen.