Wegen seiner Klamotten: „Armes Deutschland“-Lukas aus Bürgergeld-Familie bespuckt und ausgegrenzt

Der 11-jährige Lukas wird bespuckt und gemobbt – und das nur, weil seine Eltern von Bürgergeld abhängig sind und keine neue Kleidung kaufen können.

In der RTLZWEI-Sozialdoku „Armes Deutschland“ geht es um den 11-jährigen Lukas. Der Teenager wird in der Schule wegen seiner Armut gemobbt. Wiederholt kam der Teenager mit blauen Flecken nach Hause. Ein Taekwondo-Training könnte sein Selbstwertgefühl steigern, doch ist dafür genug Geld da?

„Ich werde gemobbt mit Wörtern, die ich jetzt nicht sagen will“

„Ich werde gemobbt mit Wörtern, die ich jetzt nicht sagen will, weil man die nicht sagen darf. Die geben an, dass sie bessere Anziehsachen haben als ich. Die machen mich auch mit Wasser nass, das sie schon im Mund hatten“, sagt Lukas in „Armes Deutschland – Deine Kinder“. Es sind Worte, die beschreiben, wie grausam Kinder sein können und zeigt, wie schwer es sein kann, wenn die Eltern auf staatliche Leistungen angewiesen sind.

Dass Lukas von seinen Mitschülern ausgegrenzt wird, liegt vor allem an seinen Klamotten. Während andere Kinder in seinem Alter coole Sneaker oder stylische Klamotten tragen, muss sich der 11-Jährige damit zufrieden geben, was ihm Freunde schenken. „Meine Mitschüler wissen nicht, dass ich gebrauchte Kleidung anziehe. Aber in der Schule ist Kleidung wichtig, weil meinen Mitschülern sind Markenklamotten sehr wichtig, weil sie wollen halt immer sehr gut angeben und so“, sagt der 11-Jährige.

Der Teenager stellt aber auch klar: „Ich brauche sowas nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich brauche nicht zu viel, ich brauche nicht zu wenig, das reicht mir.“ Nicht nur für Lukas, sondern auch für seine Eltern ist die Situation schwierig. Denn sie würden ihren Kindern gerne mehr geben – jedoch gibt es dafür keinen finanziellen Spielraum.

Nicht nur Klamotten, auch Süßigkeiten, was andere Kinder in die Schule mitbringen, sei nicht drin. Denn die Familie lebt von nur 400 Euro – davon müssen die Kinder Bella (1,5 Jahre), Tommy (10 Jahre), Lukas (11 Jahre), Rocky (4 Jahre) und Lorenzo (2,5 Jahre) sowie zwei Hunde versorgt werden.

RTLZWEI zeigt „Armes Deutschland – Deine Kinder“ am Dienstag um 20:15 Uhr.