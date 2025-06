Wegen Krieg in Israel: Andrea Kiewel fällt im ZDF-„Fernsehgarten“ aus – wer sie stattdessen vertritt

Der Krieg in Israel hat auch Auswirkungen auf den ZDF-„Fernsehgarten“. Andrea Kiewel feiert ihr 25-jähriges Jubiläum – doch das wird sie nun verpassen. Denn wegen des Krieges in Israel kann die Moderatorin nicht nach Mainz reisen – wer stattdessen übernimmt.

Als Co-Moderator von Andrea Kiewel war er bereits eingeplant, nun springt er kurzfristig ein: Joachim Llambi übernimmt – zusammen mit Lutz van der Horst – einmalig die Moderation des ZDF-Fernsehgartens an diesem Sonntag von ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel. Beide waren als Gäste in der Sendung eingeplant.

Andrea Kiewel verpasst ihr „Fernsehgarten“-Jubiläum

ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen. Zuvor hat der Sender in einem Statement verlauten lassen: „Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt. Derzeit ist unklar, ob Andrea Kiewel zum ,Fernsehgarten’ anreisen kann. […] Das ZDF steht im engen Austausch mit ihr.“

Am Sonntag sind unter anderen zu Gast: Katja Ebstein, Marianne Rosenberg, Peter Schilling, Eko Fresh, Johnny Logan, Guildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe, Tom Gaebel, Loona X Dennis Dies Das, Marquess, Alle Achtung, René Casselly & Kathrin Menzinger.

Die neue „Fernsehgarten“-Saison hatte am 4. Mai im ZDF begonnen. Bis Ende September sind 20 Sendungen vom Mainzer Lerchenberg geplant. Ausgerechnet die kommende Sendung mit dem Motto „Kiwis 25. Jubiläum“ war Andrea Kiewel gewidmet, welche nun ihr eigenes Jubiläum verpassen wird.

„Ich lebe in Israel, weil ich das will. Hier bin ich zu Hause“

Andrea Kiewel lebt seit Jahren aus Überzeugung in Tel Aviv, weil sie einen israelischen Freund hat. „Ich lebe in Israel, weil ich das will. Hier bin ich zu Hause. Als Jüdin, als Ost-Berlinerin, als Mensch, als Andrea. Es ist meine Lebensentscheidung“, sagte die „Fernsehgarten“-Ikone mal in einem Interview mit t-online.

Nach der TV-Show steigt Andrea Kiewel immer sonntags wieder in den Flieger. „In der ‚Fernsehgarten‘-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe“, so die Moderatorin in einem Interview mit der Bild am Sonntag.