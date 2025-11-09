Wegen Jugendamt: Steigt Jasmin bei „Hartz und herzlich“ aus?

Seit einigen Jahren sind Jasmin und Maik bei „Hartz und herzlich“ zu sehen. Das Paar verweigert jegliche Arbeit, aber hat einen Social-Media-Höhenflug und verteilt deshalb fleißig Autogramme. Zudem sollen die beiden aus der Sozialdoku aussteigen.

Jasmin und Maik leben auf Kosten des Staates und beziehen Bürgergeld. Das Paar ist auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok aktiv – dort haben sie eine Community von mehreren zehntausend Followern.

Social-Media-Höhenflug: Jasmin und Maik verteilen Autogramme

Die Reichweite in den sozialen Netzwerken brachte das Bürgergeld-Paar nun dazu, fleißig Autogramme zu verteilen. „An alle, die mir geschrieben haben, wegen Autogramme. Die Karten sind jetzt fertig und in 2-3 Tagen bei uns! […] Wir nutzen jetzt Paypal für Spenden und Autogramme“, erklärten die beiden laut dem Portal derwesten in den sozialen Netzwerken.

„Seit wir aus ‚Hartz und herzlich‘ raus sind, läuft unser Leben richtig rund!“

Zudem steigen Jasmin und Maik offenbar bei „Hartz und herzlich“ aus. „Seit wir aus ‚Hartz und herzlich‘ raus sind, läuft unser Leben richtig rund!“, verkündete das Bürgergeld-Paar bei Instagram. Mittlerweile wurde der Post jedoch wieder gelöscht. Laut derwesten habe der Ausstieg das Verhältnis zum Jugendamt verbessert.

Außerdem hätten sie keine Schutzpläne mehr im Jugendamt. „Ein Schutzplan ist ein schriftliches Dokument, das im Falle einer Kindeswohlgefährdung erstellt wird. Oberstes Ziel des Schutzplans ist der Schutz des Kindes und die Gewährleistung seines Wohls“, heißt es vom „Netzwerk Kinderschutz“. Auf Anordnung des Jugendamtes mussten Jasmin und Maik in eine Mutter-Kind-Einrichtung mit ihren zwei Kindern ziehen. Ihre Wohnung musste das Bürgergeld-Paar aufgeben.

Erst kürzlich haben Jasmin und Maik einen eigenen Song herausgebracht, welcher sich gegen ihre Kritiker richtet. „Das ist ein Song, der die Hater wissen lassen soll, dass ihr, Hater, nichts wert seid – und dass ihr uns völlig egal seid“, verkündeten die beiden bei Instagram. „Die Hater ziehen vorbei, doch sie bringen uns nicht klein“ oder „Die Hater sind nichts wert, ich bau mir ein Lichtschwert“ heißt es in dem Track.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.