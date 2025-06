„Was für eine Frechheit“: Jens Riewa verkündet „Tagesthemen“-Neuerung – Zuschauer verärgert

Jens Riewa kündigt bei Instagram eine Änderung in den ARD-„Tagesthemen“ an. Doch das sorgt für Unmut bei den Zuschauern und äußern in den Kommentaren viel Kritik.

Millionen Menschen schalten täglich die „Tagesthemen“ in der ARD ein, um sich über die wichtigsten Ereignisse des Tages zu informieren. Die Nachrichtensendung gehört zu einer der renommierten Formaten des öffentlich-rechtlichen Senders. Doch nun verkündet Jens Riewa eine Neuerung, die bei den Zuschauern überhaupt nicht gut ankommt.

Der Nachrichtensprecher teilt auf seinem Instagram-Kanal mit, dass der Nachrichtenblock in den „Tagesthemen“ am Wochenende entfallen wird. Dabei erzählt er eine Anekdote von der ersten „Tagesthemen“-Sendung am 2. Januar 1978 und verkündet dann, was sich in dem Format ändern wird.

Nachrichtenblock in den „Tagesthemen“ entfällt am Wochenende

„Ab 1.6.2025 entfällt an Wochenenden der Nachrichtenblock in den tagesthemen. Ich habe somit also gleich nach der tagesschau um 20 Uhr Feierabend“, schreibt Jens Riewa in dem sozialen Netzwerk. Er beurteile die Entscheidung nicht und fügt noch hinzu: „Aber es ist ein Stück Geschichte, das heute zu Ende geht.“

„Was für eine Frechheit! Wozu bezahlen wir denn noch GEZ?!“

Die User kritisieren die Neuerung in den „Tagesthemen“. „Was für eine Frechheit! Wozu bezahlen wir denn noch GEZ?!“, schreibt ein Follower. In einem anderen Kommentar heißt es: „Sehr schade. Ein Grundpfeiler der Tagesthemen. Information ist unverzichtbar und hat oberste Priorität und Relevanz. Sie darf nicht beschnitten werden bzw. an ihr gespart werden.“

Ein anderer Follower meint: „Ohne Worte. Es wäre schön, wenn der Zuschauer mal gefragt wird.“ In Kritik stehe vor allem, dass die ARD über Gebühren finanziert wird und eine Informationspflicht habe: „Als Gebührenzahler bekommen wir also immer weniger für unsere Beiträge.“ Nicht nur die Zuschauer, sondern auch einige Promis können die Neuerung nicht ganz nachvollziehen. „Why oh why?“, fragt beispielsweise „Bergdoktor“-Star Hans Sigl.