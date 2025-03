Was der CSU-Chef dazu sagt: Mitarbeiterin von Markus Söder nimmt bei „Shopping Queen“ teil

Die Münchnerin Gabriele Römer ist in dieser Woche in der VOX-Sendung „Shopping Queen“ zu sehen. Was die wenigsten wissen: Im Hintergrund arbeitet sie für einen der bekanntesten Politiker des Landes.

Das Motto bei „Shopping Queen“ in München: Die perfekte Welle! Die Kandidaten sollen ein Outfit mit schwungvollen Rüschen oder Volants präsentieren. Wie immer kämpfen fünf Frauen um den Titel „Shopping Queen“. Wer traut sich, das Überraschungsei zu köpfen? Mit einem tollen Designer-Teil oder weniger Budget kann das Ei Fluch oder Segen bedeuten.

„Shopping Queen“-Kandidatin Gabriele Römer arbeitet für Markus Söder

Gabriele Römer ist Referentin in der Protokollabteilung der Bayerischen Staatskanzlei. Nun tritt sie in der VOX-Sendung „Shopping Queen“ gegen vier andere Frauen an. „Ich arbeite für eine bayerische Behörde, wir machen Veranstaltungen, und ich bin da für die Organisation zuständig“, stellt sich Gabriele Römer in der Sendung vor.

Guido Maria Kretschmer sagt daraufhin: „Vermutlich arbeitet sie für Söder. Kann doch sein?“ Und damit scheint er auch recht zu haben! Denn laut der Bild-Zeitung arbeitet die „Shopping Queen“-Kandidatin in der Protokollabteilung des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und hat ihr Büro in der Staatskanzlei in München. Dort ist sie unter anderem für große Events und Empfänge zuständig.

Und wie kam Gabriele Römer überhaupt zu „Shopping Queen“? „Ich hatte mich ganz spontan bei Shopping Queen beworben, als ich sah, dass sie in München drehen. Die Freude war riesig, als ich gleich eine Zusage erhielt. Ich habe schon viele Sendungen von Guido gesehen und mag ihn sehr, weil er so freundlich ist und sogar Kritik charmant rüberbringt“, sagt die Kandidatin in der Bild.

Das Blatt weiß: Markus Söder hat die Sendung bereits gesehen. Der CSU-Chef fand das schwarz-weiße Outfit von Gabriele Römer sehr schick. Und auch Guido Maria Kretschmer war von dem Look begeistert: „Vielleicht der beste Look der Woche bisher. Gabriele ist eine klassische Frau mit sehr feiner Optik. Sie hat Geschmack und Gefühl.“

VOX zeigt die Folge von „Shopping Queen“ am 27. März 2025 um 15 Uhr.