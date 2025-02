Was das ZDF mit ihm plant: Mega-Deal für Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella wurde durch die Band Bro’Sis bekannt und moderiert seine eigene TV-Show im ZDF. Nun wurde bekannt: Der Musiker hat mit dem Sender ein Mega-Deal geschlossen – und wird bald häufiger im TV zu sehen sein.

Das ZDF hat den Vertrag mit Giovanni Zarrella um weitere drei Jahre verlängert. Pro Jahr darf der Moderator zwei Sendungen mehr präsentieren. „Das ZDF baut die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Giovanni Zarrella weiter aus und hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

„Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, Giovanni Zarrella für weitere drei Jahre exklusiv an das ZDF zu binden. Seine Musikshow hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer wichtigen Marke entwickelt. Dieser Erfolg ist natürlich untrennbar mit Giovanni verbunden, der nicht nur als Sänger und Entertainer überzeugt, sondern auch als authentischer Gastgeber mit großer Nähe zu Fans und Publikum“, so ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann über die Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Auch Giovanni Zarrella freut sich: „Ich möchte mich vor allem bei unseren Zuschauern für die unglaubliche Unterstützung seit der ersten Show bedanken. Dass wir gemeinsam mit einem wundervollen Team nun drei weitere Jahre im ZDF die Menschen unterhalten dürfen – und das sogar mit mehr Sendungen als bisher – ist ein unbeschreibliches Glück und gerade in der heutigen Zeit eine große Ehre. Das ZDF ist für mich ein Zuhause geworden, das ich mir nicht schöner vorstellen könnte. Grazie a tutti!“

Das sind die Pläne des ZDF mit Giovanni Zarrella

Los geht es am kommenden Samstag, 15. Februar 2025, um 20.15 Uhr mit einer Live-Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“, erstmals aus Friedrichshafen. Unmittelbar nach dem Valentinstag steht die Show unter dem Motto: „All you need is love“ – passend dazu präsentiert Giovanni besondere Liebeslieder von und mit Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Vanessa Mai, Ross Antony, Marianne Rosenberg, Nino de Angelo, Melissa Naschenweng, Linda Hesse und Roland Kaiser, der neben großen Hits natürlich auch Songs aus seinem neuen Album vorstellt. Außerdem mit dabei sind: Schlagerstar Nicole, Popsängerin Leony, Chartstürmer Oimara, die Band Revolverheld und Musikkabarettist Bodo Wartke. TV-Koch Nelson Müller stellt einmal mehr unter Beweis, dass er nicht nur kulinarisch, sondern auch musikalisch als Sänger zu überzeugen weiß, und die Band Karat feiert bei Giovanni ihr 50-jähriges Jubiläum.

Am Samstag, 3. Mai 2025, 20.15 Uhr, bittet der Gastgeber die Stars aus Schlager und Popmusik dann zum Tanz in den Mai unter dem Motto „Die große Tanzparty“. Auch „Die große Sommerparty“ aus der Dortmunder Westfalenhalle steht am 23. August 2025 wieder auf dem Programm, außerdem eine weitere Folge am 22. November 2025.

Darüber hinaus widmet Giovanni Zarrella auch in diesem Jahr einer großen Schlagerlegende eine eigene Show: Howard Carpendale. Seit Jahrzehnten begeistert der Ausnahmekünstler Generationen von Fans mit seiner Musik. Grund genug, mit exklusiven Gästen und zahlreichen Künstlerkolleginnen und -kollegen auf Howard Carpendales erfolgreiche Karriere zurückzublicken und seine größten Hits zu feiern. Die Aufzeichnung der Musikshow findet am 19. August 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle statt, die Ausstrahlung ist für den 20. September 2025 im ZDF geplant.

Giovanni Zarrella moderiert erstmals Spendenshow

Im Dezember wartet eine neue Aufgabe auf Giovanni Zarrella: Erstmals moderiert er die große Spendengala zugunsten der Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor. Das weihnachtliche Musikprogramm wurde bislang von Carmen Nebel präsentiert, die sich im vergangenen Jahr als Moderatorin von der TV-Bühne verabschiedet hat.

„Die Giovanni Zarrella Show“ feierte im September 2021 Premiere im ZDF. Seitdem begrüßt Zarrella regelmäßig am Samstagabend nationale und internationale Gäste aus Schlager und Popmusik in seiner dreistündigen Show. Für die Moderation wurde er 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung ausgezeichnet. 2023 erhielt er den Überraschungs-Bambi in der Kategorie Entertainment.