Vor dem Finale von „Die Verräter“: Ex-Nationalspieler Jonas Hector enthüllt RTL-Geheimnis

Derzeit läuft noch die dritte Staffel von „Die Verräter“ bei RTL. Das Finale der beliebten Show wird im Free-TV am 3. Uni 2025 ausgestrahlt. Nun hat Ex-Nationalspieler Jonas Hector ein RTL-Geheimnis enthüllt.

Bei RTL läuft „Die Verräter“ mit Sonja Zietlow sehr erfolgreich. Offenbar soll es eine vierte Staffel der Show geben – diese hat jedoch nicht RTL offiziell verkündet, sondern Ex-Nationalspieler Jonas Hector.

Nach seinem Karriereende als Fußballer ist Jonas Hector für Kölner Produktionsfirma Flutlicht Film tätig. Das Unternehmen vermittelt auch für ihn selber Events. „Gestern war ich mal kurz im Büro“, erzählt er in seinem Podcast „Schlag & Fertig“.

Jonas Hector enthüllt: Es gibt eine vierte Staffel von „Die Verräter“

Dann erzählt der Ex-Nationalspieler weiter: „Da ging bei uns das Festnetztelefon, das ist relativ selten. Ich war der Einzige im Büro, also bin ich mal rangegangen. ,Ja, hallo, so und so von RTL. Ich habe eine Anfrage für dich. Es läuft ja gerade die dritte Staffel von ,Die Verräter‘ und wir planen gerade die vierte. Und da haben wir an dich gedacht. Hättest du Lust?“

Jedoch machte Jonas Hector schnell klar: „Das ist leider nichts für mich.“ Damit hat der ehemalige Nationalspieler bestätigt, dass es eine vierte Staffel von „Die Verräter“ geben wird – das hat RTL bisher nämlich nicht offiziell bekanntgegeben. Jonas Hector hat damit wohl ungewollt ein Geheimnis des Senders gelüftet.

Die vierte Staffel von „Die Verräter“ befindet sich derzeit wohl in der Planungsphase. „Alle wollen, dass es weitergeht. Der Sender, die Produktion – und die Zuschauer auch, glauben wir. Jetzt müssen wir nur noch die geeigneten Promis für eine weitere Staffel finden“, sagt ein Produktionsmitarbeiter in der Bild-Zeitung. Der Sender wollte sich dazu bisher noch nicht äußern.

Darum geht es in „Die Verräter“

Moderatorin Sonja Zietlow begrüßt die hochkarätigen Persönlichkeiten im geheimnisvollen „Verräter“-Schloss, wo ein spannendes Spiel aus Wahrheit und Täuschung beginnt – mit einem Silberschatz von 50.000 Euro als heiß begehrtem Preis. Doch in diesem Spiel ist niemand sicher: Verrat lauert an jeder Ecke, und wer nicht clever genug spielt, könnte schon bald aus dem Rennen sein. Können sie ihre Instinkte für Taktik und Menschenkenntnis auch in diesem nervenaufreibenden Wettkampf unter Beweis stellen? Oder wird das raffinierte Spiel um Lügen, Allianzen und unerwartete Enthüllungen den Publikumslieblingen zum Verhängnis?