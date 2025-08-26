„Villa der Versuchung“ 2025: Rassismus-Eklat bei Reunion-Show – SAT.1 zeigt die Szenen nicht

Dicke Luft bei Patricia Blanco und Kevin Schäfer: Nach heftigen Aussagen gehen die „Villa der Versuchung“-Stars nun juristisch aufeinander los. SAT.1 hat die entsprechenden Szenen in der Realityshow nicht gezeigt.

Bei den Dreharbeiten zur Wiedersehens-Show von „Villa der Versuchung“ kam es zum Eklat. Patricia Blanco erhob kürzlich Rassismus-Vorwürfe gegen ihren Show-Kollegen Kevin Schäfer. Diese hat er strikt von sich gewiesen.

„Das sind Grenzen, die überschritten wurden“

„Zuerst war es eine Mischung aus Beleidigungen und Bodyshaming. Plötzlich sagte er zu mir: ‚Schau dich mal an, du siehst aus wie ein Affe!‘ Das ist für mich hochgradig rassistisch“, erklärte Patricia Blanco in der Bild-Zeitung. Dann stellt sie weiter klar: „Es reicht! Das sind Grenzen, die überschritten wurden. Ich leide sehr darunter, mir geht es nicht gut. Ich kann es immer noch nicht glauben.“ Gegen ihren Show-Kollegen erstattete sie daraufhin Anzeige.

Und was meint Kevin Schäfer dazu? Er bestreitet nicht nur die Vorwürfe, sondern holt zum juristischen Gegenschlag aus. „Weil Patricia mir keine andere Wahl gelassen hat. In meinen Augen möchte Patricia nur Aufmerksamkeit, weil sonst kein Hahn nach ihr kräht. Die gebe ich ihr gerne in Form einer Gegenanzeige“, sagte der Reality-Star gegenüber Promiflash. Zudem erklärt er: „Ja, das Wort ‚Affe‘ ist gefallen, jedoch nicht in einem rassistischen Zusammenhang. Auf jede Reaktion folgt eine Gegenreaktion.“

SAT.1 schneidet die Szenen aus der Show

SAT.1 hat die Reunion-Show jetzt im TV gezeigt – die entsprechenden Szenen wurden nicht gezeigt. Der Sender hat in einer offiziellen Stellungnahme verlauten lassen: „Während der Aufzeichnung der Reunion-Show zu ‚Villa der Versuchung‘ kam es beim Ansehen einer Szene zu einem Streit zwischen Patricia Blanco und Kevin Schäfer. Patricia sagte zu Kevin: ‚Da siehst du aus wie hundert‘, Kevin verstand ‚wie ein Hund‘ und entgegnete: ‚Du siehst aus wie ein Affe.‘ Die Situation wurde durch eine kurze Pause entschärft.“ Weiter heißt es darin: „Die betreffende Szene wird in der Reunion-Folge, die SAT.1 am 25. August zeigt, nicht enthalten sein.“