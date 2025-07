„Villa der Versuchung“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei

Mit „Villa der Versuchung“ schickt SAT.1 ein neues Realityformat ins Rennen. Insgesamt 14 Stars nehmen daran teil – unter anderem kämpfen Georgina Fleur, Jasmin Herren, Jimi Blue Ochsenknecht oder Patricia Blanco um ein Preisgeld von 250.000 Euro.

Verona Pooth lockt in die „Villa der Versuchung“: 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies – doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt’s harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen – wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt – und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert – oder vielleicht doch nicht?

Kaum haben die 14 Promis die vermeintliche Traumvilla betreten, ist klar: Hier glänzt nichts – außer der Preis für jeden kleinen Luxus. Betten, Duschen, selbst ein Sprung in den Pool – alles kostet und zwar vom Jackpot, der am Ende nur einem winkt. Beim „Kracher des Tages“ steht die erste große Versuchung an: die sündhaft teure Freigabe des abgesperrten Pools. Im Kopfgeldspiel erkämpfen sich die Stars individuelle Werte – doch jeder Cent davon wird vom Gesamtgewinn abgezogen.

Diese Kandidaten sind bei „Villa der Versuchung“ dabei

Jasmin Herren

Raúl Richter

Georgina Fleur

Patricia Blanco

Brenda Brinkmann

Bettie Ballhaus

Kevin Schäfer

Kate Merlan

Gigi Birofio

Jimi Blue Ochsenknecht

Ronald Schill

Manni Ludolf

Sara Kulka

Steven Graf Bernadotte von Wisborg

Die Stars kämpfen um 250.000 Euro – jedoch gibt es einen Haken an der Sache: Für jede Annehmlichkeit – und sei sie noch so klein – müssen die Kandidatinnen und Kandidaten zahlen. Demnach verringert sich das Preisgeld. Die Promis müssen zudem auf Luxus verzichten und sich mit Strohbetten zufrieden geben. Und auch eine Dusche sucht man vergebens – für die Kandidaten werden diese zwei Wochen wohl zu einer großen Herausforderung.

SAT.1 zeigt „Villa der Versuchung“ immer montags um 20.15 Uhr. Die Folgen sind auch bei Joyn verfügbar.