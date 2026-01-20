Verlorener Reisepass gefährdet Dschungelcamp-Einzug von Ariel

Die 12 Stars sind in Australien angekommen. Doch den Dschungelcamp-Einzug hätte Ariel beinahe verpasst. Denn die 22-Jährige hat ihren Reisepass verloren.

Die erste Prüfung erlebte der Realitystar bereits vor dem Showstart von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Denn Ariel hätte beinahe nicht nach Australien reisen können. Der Grund? Ihr Reisepass war plötzlich verschwunden.

Ariel hat ihren Reisepass kurzfristig verloren

Später stellte sich heraus: Das Dokument habe sie auf der Flughafentoilette vergessen. „Ich habe meinen Pass auf der Toilette vergessen“, sagt der Realitystar in der „Bild“. Wenn der Reisepass nicht wieder aufgetaucht wäre, wäre möglicherweise der Dschungelcamp-Einzug geplatzt. Denn ohne einen gültigen Pass hätte Ariel direkt wieder zurückfliegen müssen. Glück im Unglück: Ein Mitarbeiter brachte einige Minuten später das Dokument zurück.

Ariel freut sich nun auf das Dschungel-Abenteuer – jedoch geht der Realitystar nicht mit den besten Voraussetzungen in die Show. Denn die 22-Jährige hat riesige Angst vor Kakerlaken. „Ich finde kleine und große Tiere ganz schlimm. […] Ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Kakerlaken finde ich schlimm“, erzählt Ariel in der „Bild“. Nur davon gibt es im Dschungelcamp mehr als genug.

„Meine größte Herausforderung wäre, wenn ein Tier auf mir knabbert. Diese Vorstellung geht gar nicht. Aber ich bin hier, um meine Ängste zu überwinden“, so die 22-Jährige. Der Realitystar befürchtet, oft in Prüfungen gewählt zu werden. Doch ein Abbruch kommt trotz der Angst vor Tieren für sie keinesfalls infrage: „Abbrechen kommt für mich gar nicht infrage. Ich bin ein ehrgeiziger Gewinner-Typ und habe ein zu großes Ego, um die Prüfungen abzubrechen.“

Nicht nur die Tiere, sondern auch die Mitcamper könnten eine größere Herausforderung sein: „Meine größte Angst ist, dass mich jemand triggert. Dass ich so viel Wut in mir habe, dass ich alles an Energie für eine Person verschwende.“