US-Wahl 2020: Wann steht der Gewinner fest?

Das war ein echter Thriller, welcher in Amerika stattfand: Donald Trump und Joe Biden lieferten sich bei den Präsidentschaftswahlen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Die US-Wahlnacht ist vorbei, aber einen Gewinner gibt es noch nicht – aber wann wird ein Ergebnis vorliegen?

Es ist eine Schicksalswahl in den USA! Donald Trump provozierte in den vergangenen Wochen vor allem mit provokanten Tweets beim Kurznachrichtendienst Twitter, aber auch bei seinen Wahlkampfreden attackierte er seinen Herausforderer Joe Biden sehr heftig.

Das Wahlsystem ist kompliziert: Die Bevölkerung wählen sogenannte Wahlmänner oder -frauen – diese geben dann ihre Stimme für die Republikaner oder Demokraten ab. Die Wahlbeteiligung war diesmal extrem hoch. Die meisten Bundesstaaten wurden bereits ausgezählt – einige wenige aber noch nicht. Und dazu zählen auch manche “Swing States” – das sind die Staaten, auf die es wirklich ankommt! Dass das alles länger dauert, hat auch einen Grund: Zahlreiche Menschen haben nämlich per Briefwahl abgestimmt – und daher nimmt die Auszählung deutlich länger Zeit in Anspruch.

Das Ergebnis nach der Wahlnacht

Joe Biden lag zum Ende der Wahlnacht vor Donald Trump – man kann aber definitiv noch nicht sagen, dass der Demokrat gewonnen hat. Denn um die Wahl zu gewinnen, benötigt man 270 Wahlmänner – Joe Biden lag zuletzt bei 238 Wahlmännern, Donald Trump bei 213 (Stand: 04.11.20 um 13:15 Uhr). Zwar ist der Vorsprung etwas größer – aber: Da noch einige Staaten offen sind, ist noch alles möglich.

Wann steht der Gewinner fest?

Das kann niemand so genau sagen! Das könnte einige Tage in Anspruch nehmen. Doch auch, wenn ein Gewinner feststehen sollte – das bedeutet noch nicht, dass der Wahlkrimi vorbei ist! Denn: Sollte Donald Trump verlieren, hat er bereits in Erwägung gezogen, vor Gericht zu ziehen. Obwohl die Auszählung übrigens noch läuft, hat sich Donald Trump zum Sieger erklären kann. “Wir haben diese Wahl gewonnen”, verkündete er vor der Presse. Damit ist er wohl der Einzige, der das so sieht bisher… Schon gelesen? US-Wahl 2020: Donald Trump erklärt sich zum Sieger!