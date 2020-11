US-Wahl 2020: Erstes Statement von Donald Trump!

Was für ein Wahlkrimi in den USA! Dort finden derzeit die Präsidentschaftswahlen statt. Joe Biden und Donald Trump liefern sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nun hat sich der Republikaner zu Wort gemeldet!

Donald Trump hat sich während der US-Wahl beim Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort gemeldet. Dort behauptete er, dass man ihm den Sieg “stehlen” würde. Er spielt dabei auf die ausstehenden Auszählungen von Briefwahlstimmen in Staaten wie Pennsylvania an.

Donald Trump tritt vor die Presse

Einige Augenblicke trat der Präsident dann auch persönlich vor die Presse. “Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken. Es gibt da draußen einige, welche versuchen, uns die Stimmen wegzunehmen”, sagt Donald Trump. “Das ist die späteste Pressekonferenz, die wir jemals hatten. Ich möchte dem amerikanischen Volk danken. Aber eine sehr traurige Gruppe möchte die andere Gruppe beeinflussen und das werden wir uns nicht gefallen lassen”, so der Präsident. “Wir haben uns für eine große Feier bereit gemacht – und dann wurde das alles abgesagt”, sagt er weiter.

Der Republikaner erklärt sich zum Sieger

Der Präsident sprach auch von einem Sieg in Pennsylvania – obwohl dort die Stimmen noch nicht ausgezählt wurden. “Wir gewinnen auch in Michigan. Ich hab mir die Zahlen angeschaut. Und wir gewinnen auch in Wisconsin – die brauchen wir gar nicht alle”, so Donald Trump. Dann erklärt er sich selbst zum Sieger: “Offen gesprochen, wir haben die Wahl gewonnen!”

Joe Biden hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet

Zuvor hatte Joe Biden zu seinen Anhängern gesprochen. “Wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um diese Wahlen zu gewinnen“, erzählt er in einer kurzen Rede. “Wir müssen Geduld haben, bis alles ausgezählt ist. Wir können es noch schaffen!”, sagt der Politiker weiter zu seinen Fans. Mittlerweile sind alle Wahllokale geschlossen – derzeit werden diese ausgezählt. Schon gelesen? Donald Trump: So sah der US-Präsident früher aus!