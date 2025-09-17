„Unterste Schublade“: Zuschauer nach Penis-Aktion bei Stefan Raab völlig verstört

Seit wenigen Tagen läuft die neue Show von Stefan Raab bei RTL. Dafür hat der Sender die Primetime komplett umgekrempelt. Doch eine Penis-Aktion am Mittwoch sorgt für eine Schock-Starre bei den Zuschauern.

Zum dritten Mal lief „Die Stefan Raab Show“ bei RTL. Zumindest aus Quotensicht konnte das Format überzeugen – was jedoch in der neuen Folge gesendet wurde, lässt die Zuschauer verstört zurück. Denn zur besten Sendezeit wurde vor allem eines gezeigt – und zwar ein Penis sowie nackte Menschen im Publikum. Das Ganze wurde live und unzensiert gesendet.

„Das hier ist eine Kunstaktion gegen das Penis-Patriachat“

Im Publikum saßen in den ersten zwei Reihen sogenannte Nacktaktivisten der deutschen NACKTionalmannschaft. „Heute geht es nicht um Quote. Das hier ist eine Kunstaktion gegen das Penis-Patriachat. Und da muss ich natürlich auch meinen Beitrag leisten.. (…) Ich finde: Manchmal muss man auch mitmachen“, kündigte Stefan Raab dann an. Dann wollte er sich in einer Umkleidekabine umziehen – doch alles nur ein Scherz! Der Entertainer behielt seine Klamotten an.

Der „Höhepunkt“ folgte jedoch in den letzten vier Minuten der Show. Stefan Raab hat in den sozialen Netzwerken die User abstimmen lassen, ob der „Puppetry of the Penis“ (Puppenspiel des Penis) verpixelt oder unverpixelt im TV gezeigt werden soll. Bei mindestens 10.000 ‚Ja‘-Antworten sollte alles gezeigt werden. Innerhalb weniger Augenblicke lag die Anzahl der Kommentare jedoch bei rund 30.000.

Ein Penis und nackte Menschen im Publikum zur besten Sendezeit bei RTL

Somit durfte der Puppenspieler unzensiert auftreten und Kunstwerke mit seinem Penis zeigen. Während sein Hodensack nach unten baumelte, legte er sein linkes Handgelenk um seinen Penis. Dann zeigte er unter anderem seine Version des Monsters von Loch Ness, in dem er sein Glied lang zog. Ein Küken, ein Hot Dog und ein Hamburger waren weitere Figuren.

Im Publikum gab es Gelächter, aber auch Kopfschütteln. Und vor allem die Zuschauer im Netz reagierten geschockt. „DAS DA ist so absurd furchtbares Fernsehen, dass ich für mich den Raab emotional einsarge. Das ist kein Fernsehen mehr, das ist Quotenprostitution in peinlichster Weise“, schreibt ein User auf der Plattform X. „Raab!! Allerunterste Schublade!!!!!!“, meint ein weiterer Follower. „Wir sind im absolut geistigen Desaster angekommen. Fertig. Vollkommen fertig“, bringt es ein anderer auf den Punkt.