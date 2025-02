Unfall-Tragödie! Dschungelcamp-Star Lilly Becker kennt ihre Eltern nicht

Lilly Becker ist längst aus dem Schatten ihres Ex Boris Becker herausgetreten. Im Dschungelcamp spricht sie über ein trauriges Thema – und zwar den Tod ihrer Eltern.

Lilly Becker hat im Dschungelcamp vor einigen Tagen über den Tod ihrer Oma gesprochen. „Ich habe Amadeus ins Bett gelegt, ich rufe Oma an, für alte Menschen dauert es immer lange, ans Telefon zu gehen. Dann sagt sie: ‚Ich ersticke‘ – und dann war sie tot am Telefon. Sie hat was gegessen, was steckengeblieben ist“, sagte die Ex von Boris Becker im Gespräch mit Jörg Dahlmann.

Die Oma von Lilly Becker ist im Jahr 2018 im Alter von 90 Jahren verstorben. „Goodbye Mama#Oma. Wir haben uns ein letztes Mal umarmt und geküsst. Gott braucht seine Engel und er machte dich zu meinem Schutzengel“, schrieb sie damals bei Instagram.

Das war nicht der einzige tragische Todesfall in der Familie von Lilly Becker – denn die bekannte Persönlichkeit hat auch ihre Eltern verloren, welche sie nie wirklich kennenlernen konnte. Im Dschungelcamp spricht Lilly Becker mit Alessia Herren über den dramatischen Tod ihrer Eltern, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Diese Szenen kennen die Dschungelcamp-Zuschauer noch nicht! Die Bild-Zeitung gibt einen Ausblick auf die nächste Folge der Realityshow. „Mein Vater ist deutsch“, sagt Lilly Becker. Alessia Herren will wissen, woher er kommt: „Weiß ich nicht!“, antwortet sie darauf. Denn die Eltern von Lilly Becker sind beide zeitig verstorben und erzählt weiter: „Er ist tot. Er ist gestorben mit meiner Mama. Das ist 45 Jahre her, seit ich drei Jahre alt war.“

Die Eltern von Lilly Becker starben bei einem Unfall

Die Eltern von Lilly Becker sind im Jahr 1979 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich meinen Vater kennengelernt hätte. Ich habe ein Foto von ihm, und ich sehe aus wie er – 100 Prozent“, sagt die 48-Jährige. Deshalb kennt Lilly Becker ihre Eltern auch kaum: „Ich weiß fast nichts über meine Mama und meinen Papa.“

Über ihre Mutter habe sie nur Geschichten gehört: „Sie war wild, sie war hübsch, locker, hatte viele Freunde. Alle haben sie gemocht. Wenn meine Mutter da war, war jeder happy. Ich glaube, ich habe ihren Charakter bekommen. Ich sehe aus wie mein Vater, habe aber den Charakter meiner Mutter.“ Lilly Becker ist bei ihrer Oma groß geworden – und diese rettete sie auch vor dem Waisenhaus. Deshalb war die Bindung zu den Großeltern immer sehr eng.

