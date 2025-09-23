Unfall-Drama bei Shirin David: Ist „The Voice“-Start gefährdet?

Shirin David hat sich beim Krafttraining verletzt. Nun bangen die Fans von „The Voice of Germany“: Ist der Start der Castingshow möglicherweise in Gefahr?

In Sachen Fitness gibt Shirin David alles. Auch bei der Bühnenperformance geht sie oft an ihre Grenzen. Am vergangenen Freitag berichtete die Musikerin von einer Verletzung, welche sie sich beim Krafttraining zugezogen hat. „Hab’s geschafft, mir meinen kompletten unteren Rücken beim Krafttraining zu zerren“, schreibt Shirin David bei Instagram.

„Ich kann einfach keine fünf Minuten sitzen“

Bei dem Unfall hat sie sich den unteren Rücken gezerrt. Neben einer Muskelentzündung leidet die Musikerin an heftigen Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen. „Ich kann einfach keine fünf Minuten sitzen“, berichtet Shirin David.

Die Rapperin hat auch die Ursache für die Verletzung verraten. Denn unzureichendes Aufwärmen war offenbar die Ursache. „Ich hatte nur 40 Minuten Zeit und mich nicht richtig warm gemacht“, räumte sie ein. Gleichzeitig appellierte sie an ihre Community, dass man Dehn- und Aufwärmübungen beim Krafttraining nicht vergessen sollte. Denn das sei extrem wichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Start von „The Voice of Germany“ ist nicht gefährdet

Nun bangen Fans um den Start von „The Voice of Germany“. Denn dort ist Shirin David erneut als Coach dabei. Doch die Zuschauer können aufatmen: Der Showstart ist nicht in Gefahr. Denn die meisten Folgen der neuen Staffel wurden bereits aufgezeichnet. Die Live-Shows stehen erst deutlich später an – bis dahin dürfte die Rapperin wieder topfit sein.

Mittlerweile gehe es Shirin David auch wieder deutlich besser. Denn eine Kortison-Spritze schaffte Abhilfe und sorgte für Linderungen der Symptome. Es ist nicht der erste Zwischenfall bei Shirin David. Bei Dreharbeiten stürzte die Rapperin im vergangenen Jahr von einer Treppe. Die Dreharbeiten habe sie daraufhin nicht abgebrochen und zog das TV-Projekt bis zum Ende durch.