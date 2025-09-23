Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Unfall-Drama bei Shirin David: Ist „The Voice“-Start gefährdet?

    gepostet am

    Shirin David bei "The Voice of Germany"
    Joyn / Dung Nguyen

    Shirin David hat sich beim Krafttraining verletzt. Nun bangen die Fans von „The Voice of Germany“: Ist der Start der Castingshow möglicherweise in Gefahr?

    In Sachen Fitness gibt Shirin David alles. Auch bei der Bühnenperformance geht sie oft an ihre Grenzen. Am vergangenen Freitag berichtete die Musikerin von einer Verletzung, welche sie sich beim Krafttraining zugezogen hat. „Hab’s geschafft, mir meinen kompletten unteren Rücken beim Krafttraining zu zerren“, schreibt Shirin David bei Instagram.

    „Ich kann einfach keine fünf Minuten sitzen“

    Bei dem Unfall hat sie sich den unteren Rücken gezerrt. Neben einer Muskelentzündung leidet die Musikerin an heftigen Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen. „Ich kann einfach keine fünf Minuten sitzen“, berichtet Shirin David.

    Pascal aus "Hartz und herzlich"
    "Hartz und herzlich"-Pascal: Ein Brief gefährdet die Privatinsolvenz - "Ich will nicht ins…

    Die Rapperin hat auch die Ursache für die Verletzung verraten. Denn unzureichendes Aufwärmen war offenbar die Ursache. „Ich hatte nur 40 Minuten Zeit und mich nicht richtig warm gemacht“, räumte sie ein. Gleichzeitig appellierte sie an ihre Community, dass man Dehn- und Aufwärmübungen beim Krafttraining nicht vergessen sollte. Denn das sei extrem wichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

    Start von „The Voice of Germany“ ist nicht gefährdet

    Nun bangen Fans um den Start von „The Voice of Germany“. Denn dort ist Shirin David erneut als Coach dabei. Doch die Zuschauer können aufatmen: Der Showstart ist nicht in Gefahr. Denn die meisten Folgen der neuen Staffel wurden bereits aufgezeichnet. Die Live-Shows stehen erst deutlich später an – bis dahin dürfte die Rapperin wieder topfit sein.

    Mittlerweile gehe es Shirin David auch wieder deutlich besser. Denn eine Kortison-Spritze schaffte Abhilfe und sorgte für Linderungen der Symptome. Es ist nicht der erste Zwischenfall bei Shirin David. Bei Dreharbeiten stürzte die Rapperin im vergangenen Jahr von einer Treppe. Die Dreharbeiten habe sie daraufhin nicht abgebrochen und zog das TV-Projekt bis zum Ende durch.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023