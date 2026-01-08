Connect with us

    Unfall bei TV-Show: Dschungelcamp-Star Stephen Dürr schrammte knapp an Querschnittslähmung vorbei

    gepostet am

    Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026
    RTL / Hintergrund KI-generiert

    Stephen Dürr will die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufmischen. Doch die Karriere des Schauspielers wurde von einem schweren Unfall überschattet. 

    Der 51-Jährige wurde durch die RTL-Serie „Unter uns“ bekannt. In rund 500 Folgen war er in der Rolle des Till Weigel zu sehen. Neben diversen Serienengagements spielte er sieben Jahre in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ mit und gehörte dem Startcast vom RTL-Dauerbrenner „Alles, was zählt“ an, wo er mehr als drei Jahre lang den Eislauftrainer Mike Hartwig verkörperte.

    Schwerer Unfall beim „TV total Turmspringen“

    Seine Karriere wurde von einem schweren Unfall überschattet: 2012 erlitt er bei den Vorbereitungen zu „TV total Turmspringen“ eine lebensbedrohliche Verletzung, bei der er haarscharf an einer Querschnittslähmung vorbeischrammte. Der ehemalige „Unter Uns“-Star kam beim Sprung vom Drei-Meter-Brett mit der Stirn auf der Wasseroberfläche auf.

    Kerrin und Bastian bei "Bauer sucht Frau" 2025
    Hofwoche vorbei: Diese Duos aus "Bauer sucht Frau" sind ein Paar

    Der Schauspieler hatte Lähmungserscheinungen, ihm musste eine Titanplatte an der Halswirbelsäule eingesetzt werden und es folgten drei Monate Reha. „Ich halte eine Teilnahme an dem Format ‚Turmspringen‘ für sehr gefährlich und würde davon ernsthaft abraten“, sagte Stephen Dürr im Jahr 2023 in einem Interview mit „t-online“. „Entsprechende Figuren beziehungsweise Formationen in sehr kurzer Zeit einstudieren zu lassen, sehe ich seitens der TrainerInnen und Senderverantwortlichen als fahrlässig an“, so der 51-Jährige weiter.

    Dass das Format nach seinem Unfall dennoch weitergeführt wurde, hat ihn wenig überrascht: „Es geht um Kohle für die Produktionsfirmen und den Sender. Und es finden sich ja auch immer wieder Menschen, die da mitmachen. Würde mehr auf Gesundheit und weniger auf Screen-Präsenz geachtet werden, würde es diese spezielle Show auch nicht mehr geben.“

    „Bei mir stand damals eine Querschnittslähmung im Raum“

    Auch in der „Bild“-Zeitung erzählt er, wie schlimm seine Verletzung wirklich war: „Bei mir stand damals eine Querschnittslähmung im Raum, meine Wirbelsäule war instabil. Das war eine heftige Zeit, mit großen Sorgen, ich war drei Monate in der Reha. “

    Weiterer Unfall beim Liebesspiel mit Ehefrau Katharina

    Im Jahr 2023 erlitt Stephen Dürr eine weitere Verletzung – jedoch in einem völlig anderen Bezug. Beim Liebesspiel mit Ehefrau Katharina (40) hatte der Schauspieler einen Unfall. „Mich durchfuhr da in meinem besten Teil ein furchtbarer Schmerz. Es war sofort klar, dass nichts mehr geht, dass etwas nicht in Ordnung war“, sagt Stephen Dürr in der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Es war sozusagen ein Reitunfall. Peng! Mein Penis ist in der Bewegung abgeknickt. Es tat höllisch weh.“ Dann gab der Schauspieler jedoch Entwarnung: „Der Ultraschall hat gezeigt, dass der Riss zum Glück klein ist. Ich bin noch mal glimpflich davongekommen. Es muss nicht operiert werden.“

    RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.

