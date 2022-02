Ukraine-Krieg: Wo hält sich Wladimir Putin eigentlich auf?

In der Ukraine herrschen chaotische Zustände! Die russische Armee ist am Donnerstag in das Land einmarschiert. Tausende Menschen verlassen seitdem das Land – die Russen haben bereits mehrere Gebiete erobert. Doch wo hält sich Wladimir Putin eigentlich auf?

Am Donnerstag erklärte der Kreml-Chef den Krieg. Kurz danach marschierten die russischen Soldaten bereits in die Ukraine ein. Die Kriegserklärung vom Donnerstag wurde bereits am Montag aufgezeichnet – während die russische Armee versucht, die Ukraine zu besetzen, ist es um Wladmir Putin selbst ziemlich geworden. Doch wo befindet sich der Kreml-Chef eigentlich?

Aufenthaltsort von Wladimir Putin ist ungewiss

Der ukrainische Geheimdienst berichtet, dass sich Russlands Despot in einem Bunker im Ural verschanzt haben soll. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es jedoch nicht. Fotos sollen jedoch belegen: Wladmir Putin soll am 25. Februar 2022 an einem Treffen des russischen Sicherheitsrates in Moskau teilgenommen haben. Auch eine Video-Botschaft, wo es um Abschreckungswaffen der Atommacht ging, gibt keinen Aufschluss darüber, wo sich der Kreml-Chef wirklich befindet. In der vergangenen Woche unterschrieb der Präsident das Dekret über die Anerkennung der selbst ernannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk – auch das wurde erst Stunden später im Fernsehen ausgestrahlt. So bleibt sein derzeitiger Aufenthaltsort immer ungewiss.

Am Sonntag soll er sich angeblich auf der Baustelle der Raumfahrtagentur in Moskau aufgehalten haben, wie das russische Staatsfernsehen berichtet. Zudem soll er auch ein Gespräch mit dem Verteidigungsminister geführt haben, wie die Bild-Zeitung schreibt. Es kann also nur darüber spekuliert werden, wo sich der Kreml-Chef befindet. Doch eines ist leider Fakt: Unabhängig, wo sich der Kreml-Chef befindet – der bittere Krieg in der Ukraine wird weitergehen.