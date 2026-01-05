Überraschung: Die erste „Let’s Dance“-Kandidatin wurde enthüllt

Im Frühjahr schickt RTL die Promis wieder aufs Tanzparkett: Dann startet die neue Staffel von „Let’s Dance“. Jetzt wurde die erste Kandidatin der diesjährigen Staffel enthüllt.

Die neue Staffel von „Let’s Dance“ steht in den Startlöchern. Bisher sind die Kandidaten noch nicht bekannt – nun wurde die erste Teilnehmerin in den sozialen Netzwerken gelüftet.

Vanessa Borck ist die erste „Let’s Dance“-Kandidatin

Sie zählen zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen LGBTQ+-Community: Ina und Vanessa wurden als „Couple on Tour“ bekannt. Im Jahr 2024 trennten sie sich jedoch. Vanessa Borck geht mittlerweile eigene Wege – und soll nun die erste Kandidatin bei „Let’s Dance“ sein. Verkündet wird dies von ihren engen Vertrauten Lisa und Henry Walser.

„Es ist so wichtig, sich in Freundschaften gegenseitig bei allem zu unterstützen“, schrieb das Duo bei Instagram. „Wir freuen uns so sehr für dich, Maus, und werden dich wie immer zu 1000 % unterstützen. Let’s fetz, du rockst das!“, heißt es in dem Post weiter.

Vanessa Borck ist kein unbekanntes TV-Gesicht. Denn sie nahm in der fünften Staffel der Dating-Show „Princess Charming“ teil. Vanessa ist die erste Mutter in dieser Rolle. Damit setzt sie ein klares Zeichen und bringt zum Ausdruck, dass man auch als queere Person ein Elternteil sein kann, aber das Dating gleichzeitig nicht ausschließt.

Vanessa Borck betonte damals mit Blick auf ihre Liebessuche: „Ich bin ein Herzensmensch, kein Kopfmensch. Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen. Außerdem liebe ich es, alles mit meiner Partnerin gemeinsam zu machen – 24/7.“ Ein genaues Startdatum der neuen Staffel von „Let’s Dance“ hat RTL bisher noch nicht bekanntgegeben.