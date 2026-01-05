Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    Überraschung: Die erste „Let’s Dance“-Kandidatin wurde enthüllt

    gepostet am

    "Let's Dance" 2025
    RTL / Robert Grischek

    Im Frühjahr schickt RTL die Promis wieder aufs Tanzparkett: Dann startet die neue Staffel von „Let’s Dance“. Jetzt wurde die erste Kandidatin der diesjährigen Staffel enthüllt.

    Die neue Staffel von „Let’s Dance“ steht in den Startlöchern. Bisher sind die Kandidaten noch nicht bekannt – nun wurde die erste Teilnehmerin in den sozialen Netzwerken gelüftet.

    Vanessa Borck ist die erste „Let’s Dance“-Kandidatin

    Sie zählen zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen LGBTQ+-Community: Ina und Vanessa wurden als „Couple on Tour“ bekannt. Im Jahr 2024 trennten sie sich jedoch. Vanessa Borck geht mittlerweile eigene Wege – und soll nun die erste Kandidatin bei „Let’s Dance“ sein. Verkündet wird dies von ihren engen Vertrauten Lisa und Henry Walser.

    Insa und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
    "Bauer sucht Frau" 2025: Böse Überraschung - Kandidatin Insa erhält doppelten Korb

    „Es ist so wichtig, sich in Freundschaften gegenseitig bei allem zu unterstützen“, schrieb das Duo bei Instagram. „Wir freuen uns so sehr für dich, Maus, und werden dich wie immer zu 1000 % unterstützen. Let’s fetz, du rockst das!“, heißt es in dem Post weiter.

    Vanessa Borck ist kein unbekanntes TV-Gesicht. Denn sie nahm in der fünften Staffel der Dating-Show „Princess Charming“ teil. Vanessa ist die erste Mutter in dieser Rolle. Damit setzt sie ein klares Zeichen und bringt zum Ausdruck, dass man auch als queere Person ein Elternteil sein kann, aber das Dating gleichzeitig nicht ausschließt.

    Vanessa Borck betonte damals mit Blick auf ihre Liebessuche: „Ich bin ein Herzensmensch, kein Kopfmensch. Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen. Außerdem liebe ich es, alles mit meiner Partnerin gemeinsam zu machen – 24/7.“ Ein genaues Startdatum der neuen Staffel von „Let’s Dance“ hat RTL bisher noch nicht bekanntgegeben.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023