TV-Flop: ZDFneo beendet Show mit Edin Hasanović nach zwei Staffeln

In der ARD verzeichnet er Erfolge, im ZDFneo dagegen landete er einen Quoten-Flop: Der Sender nimmt die Talkshow des „Tatort“-Kommissars Edin Hasanović aus dem Programm.

Im Oktober feierte Edin Hasanović seine Premiere im „Tatort“ als Kommissar. Gemeinsam mit Melika Foroutan gehört er zum neuen Ermittlerteam aus Frankfurt und feierte damit einen Quoten-Erfolg. Denn den Krimi sahen rund neun Millionen Zuschauer. Es war einer der höchsten Reichweite der Krimireihe nach der Sommerpause.

ZDFneo nimmt „Edins Neo Night“ aus dem Programm

Für seine Late-Night-Show „Edins Neo Night“ lief es dagegen eher weniger berauschend. Mit dem Format ging der „Tatort“-Kommissar regelrecht krachen: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag bei desaströsen 1,9 Prozent. Oft lag die Einschaltquote sogar unter einem Prozent. Auch die Abrufzahlen in der Mediathek konnte den öffentlich-rechtlichen Sender offenbar nicht begeistern.

Und damit zieht das ZDFneo nun die Reißleine und nimmt „Edins Neo Night“ nach nur zwei Staffeln aus dem Programm. Dass es nicht weitergeht, hat der Schauspieler selbst in einem Interview verraten. Auf die Frage, ob seine Sendung fortgesetzt wird, antworte er gegenüber der Zeitschrift „Hörzu“: „Nein, das geht nicht mehr weiter.“

Jedoch freue sich der Schauspieler über die riesige Resonanz zum „Tatort“. „Was mich viel mehr aus der Bahn geworfen hat, waren all die Superlative, die über Social Media auf uns eingeprasselt sind. Denn die Leute haben den ‚Tatort‘ dermaßen positiv in Dimensionen gelobt, die ich nicht mal ansatzweise erwartet hätte. Bis heute schreiben mir Leute, und das ist jetzt einen Monat her. Ich war kurz überfordert. Zum Glück war alles positiv“, sagte Edin Hasanović in dem Interview. Am 30. November 2025 wird ein weiterer „Tatort“ aus Frankfurt gezeigt.