Trotz Schulden: Sandra aus „Hartz und herzlich“ kauft Luxusartikel

Sandra aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz und herzlich“ hat viele Schulden und keine Einnahmen. Statt zu sparen, kauft die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin einen Luxusartikel.

Im Januar starten die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ bei RTLZWEI, welche schon jetzt bei RTL+ abrufbar sind. Darin geht es auch um Sandra, welche gemeinsam mit Tino und den Kindern von Rostock nach Ostfriesland gezogen ist.

Das Haus wird allein von Tino finanziert. Um die Raten des Anwesens begleichen zu können, wollte die Protagonistin einige Zimmer untervermieten – darunter sogar das Kinderzimmer. Sandra hat derzeit gar keine Einnahmen und bezieht nicht mal Bürgergeld. Sie lebt allein von den Einnahmen ihres Partners. Eigentlich hatte Sandra vor, in Ostfriesland einen Job zu suchen – diese Pläne hat sie jedoch schnell wieder über Bord geworfen.

Sandra kauft Straußenei für 50 Euro

Da Sandra knapp bei Kasse ist, müsste die Protagonistin aus „Hartz und herzlich“ eigentlich sparen. Doch stattdessen investiert sie in einen Luxusartikel – und zwar ein Straußenei. Dieses kostet über 50 Euro.

Ungewöhnliches kommt in Ostfriesland auf den Tisch. Ein Straußenei soll den Weg in die Pfanne finden. Sandra und ihre Familie staunen über die Ausmaße des Eis und Tino muss erfinderisch werden, um an das Innere zu gelangen. Dabei geht er besonders behutsam vor, um das kostbare Ei nicht zu beschädigen.

Eigentlich wären normale Hühnereier deutlich günstiger gewesen, jedoch wollte sich Sandra etwas gönnen. „Zur Feier, dass Svenja ihre Ausbildung so gut wie in der Tasche hat“, so die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“. Für die Familie sei das Luxus-Ei eine nachhaltige Investition – denn schließlich kann man dieses nicht nur essen, sondern die Schale auch als Deko verwenden. Zum Vergleich: Ein Hühnerei würde im Supermarkt zwischen 30 und 60 Cent kosten. Für 50 Euro hätte man dafür hunderte Eier haben können.

RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ ab dem 5. Januar 2025 um 18.05 Uhr.