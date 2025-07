Trotz Schulden: Petra aus „Hartz und herzlich“ will in eine größere Wohnung ziehen

Petra aus der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz und herzlich“ hat viele Schulden. Dennoch will die Bürgergeld-Empfängerin in eine größere Wohnung ziehen.

Petra würde gern ihre Schulden bei der Wohnungsbaugesellschaft loswerden. Auch, damit sie eine Chance auf eine größere, bezahlbare Bleibe bekommt. Aber die Rückstände von 4000 Euro kann die Bürgergeldempfängerin trotz TikTok-Einnahmen nicht bezahlen.

Daher sucht sie nach Wegen, wie diese ihr abgenommen werden könnten. Bisher erfolglos. Ihr Vater erwartet allerdings eine Entschädigungszahlung aufgrund eines Ärztefehlers und würde ihr damit gern aus der Patsche helfen.

Petra hat rund 4.000 Euro Schulden. Damit sie dennoch mit ihren zwei Kindern in eine größere Wohnung ziehen kann, soll nun das Amt helfen. Deshalb nahm sie einen Termin bei der Stadt wahr. „Die übernehmen auch deine Schulden, wenn es begründet ist“, sagt die Bürgergeld-Empfängerin bei „Hartz und herzlich“.

„Ich werde aktuell im Stich gelassen von der Stadt Mannheim“

Die Stadt meint jedoch: Dafür sei das Jobcenter zuständig. Doch dort hatte Petra bisher keinen Erfolg. „Ich werde aktuell im Stich gelassen von der Stadt Mannheim, vom Wohnraumsicherungsamt sowie vom Jobcenter!“, so die Protagonistin.

Petra hat mit Jörg einen neuen Freund an ihrer Seite

Zwar hat Petra mit ihren Schulden zu kämpfen – privat könnte es für sie jedoch kaum besser laufen. Denn mit Jörg hat sie einen neuen Freund an ihrer Seite – inklusive Heiratsantrag. Obwohl die beiden sich in der gleichen Wohnung aufhielten, kam der Heiratsantrag über TikTok. „Ich war in der Küche, und er war im Wohnzimmer. Da hab ich mich mit einer Blume vors Handy hingestellt und es rausgehauen“, erzählt die 55-Jährige.

Nicht nur ein Heiratsantrag, sondern auch ein Liebes-Tattoo musste her. Ein altes Tattoo von ihrem Ex hat Petra einfach überstechen lassen. Über ihren neuen Freund sagt Petra: „Wir harmonieren, wir machen alles zusammen, und das, was er sagt, macht er auch.“ Ob sie diesmal mehr Glück in der Liebe haben wird? Denn schließlich hat Petra mehrere gescheiterte Beziehungen hinter sich.

RTLZWEI zeigt „Hartz und herzlich“ täglich um 18.05 Uhr.