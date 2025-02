Trotz 200.000 Euro Schulden: Bürgergeld-Empfänger Stephan aus „Hartz Rot Gold“ verweigert Vollzeit-Job

Stephan aus „Hartz Rot Gold“ stockt seinen Minijob mit Bürgergeld auf. Ein Vollzeit-Job kommt für den 42-Jährigen nicht infrage – und das, obwohl er um die 200.000 Euro Schulden hat.

Der 42-Jährige konnte nicht nur eine Wohnung ergattern, sondern auch einen Job als Landschaftspfleger. Für den Protagonisten aus er RTLZWEI-Sendung „Hartz Rot Gold“ scheint es endlich bergauf zu gehen.

Stephan bezieht Bürgergeld – mit dem Minijob kann er sich etwas dazuverdienen. Der 42-Jährige hat um die 200.000 Euro Schulden – diese sind unter anderem entstanden durch Geldstrafen, Gerichts- und Arztkosten.

Stephan über Vollzeit-Job: „Das lohnt sich überhaupt nicht“

Trotz des Schuldenberges kommt für Stephan ein Vollzeit-Job nicht infrage. Der 42-Jährige meint: Das lohnt sich einfach nicht. „Ich bin ja knapp bei 200.000 Euro, alles komplett. Wenn ich arbeiten würde, dann hätte ich 1.150 Euro übrig und der Rest würde mir gepfändet werden. Davon muss ich dann die Miete, die GEZ-Idioten und die Monatskarte bezahlen. Dann hätte ich nur noch 200 Euro zur Verfügung. Das lohnt sich überhaupt nicht“, sagt der Protagonist in der Sendung.

Erst später will sich Stephan eine richtige Arbeitsstelle suchen. „Ich bleibe da auch bis Ende nächsten Jahres abhängig von. Dann ist ja die Privatinsolvenz vorbei. Bis dahin will ich ja dann den Führerschein haben, sodass ich mir dann eine vernünftige Arbeit suchen kann“, sagt Stephan.

Stephan will sich bei „Hartz Rot Gold“ seiner Vergangenheit stellen

Doch zunächst hat er ganz andere Pläne – der 42-Jährige will nämlich zuerst verreisen. Stephan plant eine Reise in seine Heimat, um sich seiner Vergangenheit zu stellen. Er braucht endlich Klarheit und will seinen Lebensweg besser verstehen. Mit Hund Socke an seiner Seite möchte er die Orte seiner Kindheit besuchen. Für den Bürgergeldempfänger ist dies eine emotionale Herausforderung, die Erinnerungen an seine Familie wachruft. Doch kurz nach der Abfahrt kommt es zu einem Eklat. Ob Stepahn seine Reise fortsetzen und seinen Heimatort erreichen kann?

Die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ zeigt RTLZWEI täglich um 16.05 Uhr.