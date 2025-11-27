Connect with us

    „Traumjob Prinzessin“: Robert und Carmen Geiss kicken Töchter aus TV-Show

    gepostet am

    "Traumjob Prinzessin"
    RTLZWEI

    Mit „Traumjob Prinzessin“ haben die Geissens eine neue TV-Show bei RTLZWEI. Dort haben sich Davina und Shania ins Finale geschmuggelt – doch die bekommen von ihren Eltern einen Laufpass. 

    In „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ erfüllen Robert und Carmen Geiss einen ganz besonderen Traum: Eine Frau darf ein Jahr lang Prinzessin des selbsternannten Fürstentums Seborga werden – und erhält zusätzlich 50.000 Euro. Zwischen Luxus, Lifestyle und Leidenschaft suchen die Geissens gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga und Benimmcoach Sascha Lilic nach der neuen Hoheit in einer Welt voller Glanz und Emotionen.

    Wohl jedes Mädchen hatte schon mal den Traum, eine Prinzessin zu werden. Gemeinsam mit Fürstin Nina Menegatto von Seborga und Benimmtrainer Sascha Illic wollen Robert und Carmen Geiss eine Kandidatin suchen, welche für ein Jahr lang den Prinzessinnen-Titel tragen darf.

    "Die Geissens"
    Robert & Carmen Geiss: Brutaler Überfall in ihrer Luxus-Villa!

    Zum Schloss Balthasar in Rust wurden 25 Final-Kandidatinnen eingeladen und stellen sich dort der Jury. Die künftige Prinzessin soll vor allem selbstbewusst, aber auch charakterstark und seriös gekleidet sein.

    Shania und Davina stehen plötzlich im Finale

    Zu den Finalistinnen gehören auch die Geiss-Töchter Shania und Davina. Für Carmen und Robert Geiss ist das eine riesige Überraschung – doch eine Chance wollen sie ihren Töchtern nicht geben. Und das hat auch seine Gründe: „Das wäre nichts für sie, weil sie das einfach nicht mit dem goldenen Löffel mitbekommen haben. Wir haben die beiden zu bodenständig erzogen“, sagt Robert Geiss in der „Bild“-Zeitung.

    Shania und Davina Geiss

    RTLZWEI

    Es gab einen Benimmtrainer  für die Geiss-Töchter

    „Wir müssen unsere Töchter vielleicht noch mal auf die Benimm-Schule schicken“, so Robert Geiss. Für Davina und Shania gab es damals sogar einen Benimmtrainer. „Ich erinnere mich: Da gab’s diesen Benimmtrainer – der hat sich die Haare gerauft, ist fast zusammengebrochen. Und dann haben die beiden den rausgeschmissen, weil er das Nutella-Brot nicht richtig schmieren konnte. Da war klar: Prinzessinnen werden das nicht“, berichtet Carmen Geiss.

    RTLZWEI zeigt „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ ab Donnerstag um 20.15 Uhr.

