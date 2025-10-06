Connect with us

    Todesfall: Was steckt hinter dem traurigen Detail im „Tatort”-Abspann?

    "Tatort: Dunkelheit"
    HR / ARD Degeto / Sommerhaus / Daniel Dornhöfer

    Die Dreharbeiten zum Frankfurter „Tatort“ wurden von einem Todesfall überschattet. Nur wenige Tage nach den Dreharbeiten verstarb ein Schauspieler – das Team nimmt Abschied im Abspann. 

    Der „Tatort“ aus Frankfurt hat ein neues Ermittlerteam: Edin Hasanović und Melika Foroutan feierten als die Kommissare Hamza Kulina und Maryam Azadi ihren Einstand. In der Episode „Dunkelheit“ hatten es die Ermittler mit einem Serienmörder zu tun. Der Fall beruht auf einer wahren Geschichte. Nach dem Krimi zeigten sich die User bewegt im Netz: „Das erste Mal, dass ich beim ‚Tatort‘ geheult habe“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar.

    Hans Diehl stirbt kurz nach den Dreharbeiten

    Nach dem Krimi folgte wie immer der Abspann – dort gab es jedoch eine traurige Überraschung. „In Erinnerung an Hans Diehl“, hieß es dort in einem Satz. Der Schauspieler ist drei Tage nach den Dreharbeiten verstorben, wie t-online berichtet.

    Martin Brambach
    "Tatort"-Star Martin Brambach in PETA-Clip für tot erklärt – das steckt dahinter!

    Das Team und die Schauspieler zeigten sich damals fassungslos. „Wir sind unglaublich erschüttert, zum einen, weil er ein unglaublich guter Schauspieler war, und zum anderen, weil wir ihn munter und spielfreudig erlebt haben. Und so ein Mensch ist dann drei Tage später nicht mehr da“, sagte Melika Foroutan auf einer Pressekonferenz.

    Der Schauspieler verstarb am 4. November im Alter von 83 Jahren in Berlin. „Die Schaubühne nimmt Abschied von einem großartigen Schauspieler und wunderbaren Kollegen“, erklärte Thomas Ostermeier, der Künstlerische Leiter des Theaters, im vergangenen Jahr in einem Statement. Zwischen 1970 und 1980 war Hans Diehl festes Mitglied des Ensembles der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin. Er stand auch auf den Bühnen in Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf, Wien und München sowie am Maxim Gorki Theater in Berlin.

    Neben „Tatort“ war Hans Diehl in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen – so wirkte er beispielsweise in der Netflix-Serie „Dark“ mit. Auch in zahlreichen weiteren Krimireihen wie „Notruf Hafenkante“ oder „Ein starkes Team“ war der Schauspieler zu sehen.

