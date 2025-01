Timur Ülker: Brusthaar-Fail kurz vor dem Dschungelcamp!

Die Stars sind in Australien angekommen – in wenigen Tagen startet dann das Dschungelcamp-Abenteuer. Kurz vor dem Abflug gab es bei GZSZ-Star Timur Ülker einen Waxing-Fail.

Für das Dschungelcamp bereiten sich die Stars intensiv vor. Auch Timur Ülker hat einige Vorbereitungen getroffen – diese betreffen vor allem seine Brusthaare. Die Idee war zwar gut, jedoch ging die Umsetzung komplett in die Hose.

Waxing-Fail bei Timur Ülker

Vor seinem Abflug nach Australien wollte sich der Schauspieler nämlich von seinen Brusthaaren befreien lassen. „Ich dachte, bevor sich die Tiere in der Brustbehaarung festsetzen oder was weiß ich, brüten oder so, dachte ich, wir waxen das weg“, erklärt der GZSZ-Star in einem Interview mit RTL.

Und das, obwohl er eigentlich schmerzhafte Erinnerungen daran hat: „Das war einfach schlimm. Es hat einfach super weh getan. Und ich dachte auch, ich schaffe das nicht.“ Auch diesmal wurde es für Timur Ülkur nicht besser.

Während der Behandlung kommt es dann zum Horror-Szenario. Denn seiner Verlobten fällt auf, dass nicht genügend Waxing-Streifen vorhanden sind – damit kann nicht das gesamte Brusthaar entfernt werden. „Dann haben wir irgendwie pragmatisch so die Stellen, die markant sind, versucht wegzuwaxen“, sagt er. Der Dschungelcamp-Kandidat würde nach der Behandlung wie ein „gerupftes Huhn“ aussehen.

Timur Ülker will sich im Dschungelcamp von einer anderen Seite zeigen

Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ will sich Timur Ülker von einer ganz anderen Seite zeigen. „Die Leute kennen mich ja nur als Nihat von ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘ und jetzt können sie mich auch von einer anderen Seite kennenlernen“, verrät der GZSZ-Liebling gegenüber RTL. Timur Ülker ist nämlich nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker und zweifacher Papa. In Down Under will er seine „Grenzen austesten“. Er bringe auch „ein paar Macken“ mit ins Dschungelcamp.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.