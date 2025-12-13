Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „The Voice of Germany“ 2025: Wer ist raus? Der Gewinner wurde gekürt

    gepostet am

    "The Voice of Germany" 2025
    Joyn / Claudius Pflug

    Thore Schölermann und Melissa Khalaj kürten im Halbfinale von „The Voice of Germany“ die Finalisten. Nun wurde der Gewinner der diesjährigen Staffel gekürt.

    Die Kandidaten in ihren Teams von Shirin David, Nico Santos, Michi Beck und Smudo sowie Rea Garvey lieferten im Halbfinale aufwendige Performances ab. Die Zuschauer haben entschieden, welche Kandidaten ins Finale einziehen.

    Im Finale standen Greta Heimann (Team Nico), Vasco José Mano (Team Shirin), Anne Mosters (Team Nico), Bernarda Brunovic (Team Michi und Smudo), Max Pesé (Team Rea), Oxa (Team Shirin) sowie Marvin Tapper (Team Nico).

    Finale bei "Promi Big Brother" 2025
    "Promi Big Brother" 2025: Wer ist raus? Der Gewinner wurde gekürt

    Im Finale feierten die Finalistinnen und Finalisten eine ganz persönliche Premiere: Erstmals performten sie ihre eigenen #TVOG-Songs vor einem Millionenpublikum live. Welcher Song wird der „The Voice“-Siegersong 2025? Gebührenden Support erhielten die Finalistinnen und Finalisten auf ihrer letzten Etappe bei „The Voice of Germany“ außerdem von ihren Coaches Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey und Michi Beck & Smudo, die am Freitag gemeinsam mit ihnen exklusive Team-Performances gesungen haben. Dazu brachte #ComebackStage-Coach Calum Scott mit der Neufassung von „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“ sein sehr besonderes Duett mit der verstorbenen Pop-Ikone Whitney Houston auf die Bühne.

    Das ist der Gewinner von „The Voice of Germany“

    Wer wird „The Voice of Germany“ 2025? Das entschied allein das TV-Publikum per Anruf, SMS und in der Joyn-App. Nun ist die Entscheidung gefallen: Anne Mosters gewinnt die diesjährige Staffel und darf sich über einen exklusiven Plattenvertrag sowie einen nagelneuen SEAT freuen. Max Pesé erreicht den zweiten Platz, gefolgt von Greta Heimann.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023