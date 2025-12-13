„The Voice of Germany“ 2025: Wer ist raus? Der Gewinner wurde gekürt

Thore Schölermann und Melissa Khalaj kürten im Halbfinale von „The Voice of Germany“ die Finalisten. Nun wurde der Gewinner der diesjährigen Staffel gekürt.

Die Kandidaten in ihren Teams von Shirin David, Nico Santos, Michi Beck und Smudo sowie Rea Garvey lieferten im Halbfinale aufwendige Performances ab. Die Zuschauer haben entschieden, welche Kandidaten ins Finale einziehen.

Im Finale standen Greta Heimann (Team Nico), Vasco José Mano (Team Shirin), Anne Mosters (Team Nico), Bernarda Brunovic (Team Michi und Smudo), Max Pesé (Team Rea), Oxa (Team Shirin) sowie Marvin Tapper (Team Nico).

Im Finale feierten die Finalistinnen und Finalisten eine ganz persönliche Premiere: Erstmals performten sie ihre eigenen #TVOG-Songs vor einem Millionenpublikum live. Welcher Song wird der „The Voice“-Siegersong 2025? Gebührenden Support erhielten die Finalistinnen und Finalisten auf ihrer letzten Etappe bei „The Voice of Germany“ außerdem von ihren Coaches Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey und Michi Beck & Smudo, die am Freitag gemeinsam mit ihnen exklusive Team-Performances gesungen haben. Dazu brachte #ComebackStage-Coach Calum Scott mit der Neufassung von „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“ sein sehr besonderes Duett mit der verstorbenen Pop-Ikone Whitney Houston auf die Bühne.

Das ist der Gewinner von „The Voice of Germany“

Wer wird „The Voice of Germany“ 2025? Das entschied allein das TV-Publikum per Anruf, SMS und in der Joyn-App. Nun ist die Entscheidung gefallen: Anne Mosters gewinnt die diesjährige Staffel und darf sich über einen exklusiven Plattenvertrag sowie einen nagelneuen SEAT freuen. Max Pesé erreicht den zweiten Platz, gefolgt von Greta Heimann.