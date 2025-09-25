„The Summit“: Klaudia Giez hatte während der Dreharbeiten ihre Tage

Amazon Prime Video geht nach „The 50“ mit der nächsten Realityshow an den Start. In „The Summit“ kommen die Kandidaten an ihre Grenzen. Klaudia Giez hatte noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen – die ehemalige GNTM-Kandidatin war nämlich nicht nur krank, sondern hatte auch noch ihre Tage.

Für Amazon Prime Video wurde „The 50“ ein riesiger Erfolgshit. Der Streamingdienst legt mit „The Summit“ nach. 12 Promis sind in der Wildnis in Neuseeland ausgesetzt und müssen einen Gipfel – den Summit – erklimmen. Der Weg dorthin ist jedoch alles andere als einfach: Die Kandidaten müssen die unterschiedlichsten Challenges und Hürden auf dem Weg bewältigen. Jeder Teilnehmer muss dabei einen Rucksack schleppen, in der ein Teil der Gewinnsumme ist. Und diese hat es in sich: Der Gewinner kann bis zu einer Million absahnen – das wäre das höchste Preisgeld in einer Realityshow.

„Ich bin bei ‚The Summit‘ an meine Grenzen gekommen“

Klaudia Giez gehört zum Cast von „The Summit“ und spricht über ihre Erfahrungen. „Es war sehr aufregend und ich bin bei ‚The Summit‘ an meine Grenzen gekommen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das überhaupt packen werde“, sagt die ehemalige GNTM-Kandidatin auf der Premiere von „The Summit“ am Donnerstag in Berlin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Klaudia Giez hatte ihre Tage während der Dreharbeiten

Die bekannte Persönlichkeit hatte während der Dreharbeiten zusätzlich mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: „Die größte Herausforderung war für mich, während ich krank war und auch noch meine Tage hatte, das alles durchzustehen. Ich habe mich einfach zusammengerissen und dachte mir ‚Ich gewinne das jetzt‘. Ich wollte das durchziehen. Eine andere Option gab es für mich gar nicht.“

Streit mit anderen Kandidaten hatte Klaudia Giez nicht – dennoch kritisiert sie zumindest teilweise das Verhalten von einigen Kandidaten: „Es gab niemanden direkt, mit dem ich gar nicht klargekommen bin. Es gab vielleicht ein paar Aktionen, die ich nicht so cool fand. Aber ansonsten gab es keinen Streit mit einer Person.“

Und was würde sie im Falle eines Gewinnes mit dem Preisgeld machen? „Ich würde einen Teil spenden wollen, den anderen Teil für mich investieren sowie auch meinen Eltern etwas abgeben. Es gibt bedürftige Menschen, denen es nicht so gut geht, welche die Welt nicht so erleben können, wie ich es mache. Ich würde an einen Verein für krebskranke Kinder und Menschen spenden sowie an ein Tierheim“, so Klaudia Giez zu KUKKSI.

„The Summit“ ist ab dem 26. September 2025 bei Amazon Prime Video verfügbar.