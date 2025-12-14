Connect with us

    „The Masked Singer“ 2025: Wer ist raus? Muuhnika ist der Gewinner – Dieser Star steckt darunter

    gepostet am

    Muuhnika bei "The Masked Singer" 2025
    Joyn / Willi Weber

    Eggi und King wurden im Finale von „The Masked Singer“ als erstes demaskiert. Rave-Ioli und Muuhnika kämpften weiter um den Sieg – jetzt wurde der Gewinner der diesjährigen Staffel gekürt.

    Neben Chris Tall und Verona Pooth saß diesmal Beatrice Egli im Rateteam bei „The Masked Singer“, welche in der Show auch auf der Bühne auftrat. Eggi, King, Rave-Ioli und Muuhnika standen im Finale. Doch am Ende konnte nur einer gewinnen.

    Als Erstes musste Eggi seine Maske fallen lassen. Darunter steckte Amira Aly. „Es kostet so viel Überwindung, aber unter dem Kostüm denkst du dir: ‚Scheiß drauf, es erkennt dich keiner‘. […] Es war mir eine absolute Freude“, sagte die Moderatorin nach ihrer Demaskierung. Mit King folgte der nächste Abschied. Unter dem Kostüm befand sich Schauspieler Wayne Carpendale.

    Kiss bei "The Masked Singer" 2025
    "The Masked Singer" 2025: Wer ist raus? Dieser Star steckt unter Kiss

    Pietro Lombardi ist Rave-Ioli

    Rave-Ioli und Muuhnika kämpften bei „The Masked Singer“ weiter um den Sieg und traten in einem finalen Duell gegeneinander an. Zuerst musste sich Rave-Ioli demaskieren – darunter war Pietro Lombardi. „Ich hatte eine nicht so schöne Zeit und ‚The Masked Singer‘ hat mich da durchgebracht“, erklärte er danach.

    Auch das Rateteam sowie die Zuschauer haben auf den ehemaligen DSDS-Gewinner getippt. In den vergangenen Wochen gab es bereits Spekulationen, dass Pietro Lombardi unter Rave-Ioli stecken könnte. Der Grund? Im Halbfinale hatte die Figur eine angeschlagene Stimme. Pietro Lombardi postete in dem Zeitraum, dass er einen Infekt hatte.

    Muuhnika gewinnt „The Masked Singer“

    Den ersten Platz der diesjährigen Staffel von „The Masked Singer“ sicherte sich Muuhnika und konnte sich gegen die drei anderen Masken durchsetzen. Nun wurde enthüllt, wer Muuhnika ist – es handelt sich dabei um Meltem Kaptan. Sie geht damit als glücklichere Siegerin der 12. Staffel hervor.

