    TV

    „The Masked Singer" 2025: Wer ist raus? Harry Otter ist ein internationaler Star

    gepostet am

    "The Masked Singer" 2026
    Joyn

    Das große Rätselraten geht in die heiße Phase: Am 6. Dezember 2025 zeigte ProSieben das Halbfinale von „The Masked Singer“. Diesmal wurde ein internationaler Star enthüllt.  

    Die zwölfte Staffel von „The Masked Singer“ startete am 8. November. Seitdem läuft das Rätselraten um die geheimen Identitäten der Promis. Wer verbirgt sich unter den Masken?

    Die Stars lassen sich jedoch viel einfallen, damit kein Verdacht auf sie fällt. Noch fünf Masken waren im Halbfinale im Rennen: Eggi, Harry Otter, King, Muuhnika und Rave-ioli kämpften ums Weiterkommen.

    Smiley bei "The Masked Singer" 2025
    "The Masked Singer" 2025: Wer ist raus? Dieser Star ist Smiley

    Clemens Schick ist Harry Otter

    In den vergangenen Shows musste jeweils ein Kandidat pro Sendung gehen – auch im Halbfinale ist ein Promi ausgeschieden. Nun wurde auch enthüllt, welcher Star die Show verlassen muss. Harry Otter musste sich demaskieren – darunter steckt Schauspieler Clemens Schick.

    In der vergangenen Woche musste der Dude die Sendung verlassen. Es handelte sich um den Musiker „Evil“ Jared Hasselhoff, der als Mitglied der Rockband Bloodhound Gang bekannt ist. Nach der Demaskierung machte er der Produktion noch ein Kompliment: „Ich habe immer gesagt: Ich möchte mein Leben von einem verrückten Event zum nächsten leben. Und The Masked Singer war das verrückte Event meines Lebens!“ In der TV-Branche ist er kein Unbekannter: Er war etwa schon im „Duell um die Welt” von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zu Gast sowie bei „TV Total”-Specials wie der Wok-WM dabei.

    Zuvor schieden bereits Natalia Wörner als Quietsch, Brigitte Nielsen als Kiss und Barbara Becker als Smiley aus. In der kommenden Woche steigt das Finale von „The Masked Singer“ – dann wird auch feststehen, wer die diesjährige Staffel der Show gewinnt.

