„The Masked Singer“ 2025: Wer ist raus? Dieser Star ist der Dude

Das Rätselraten bei ProSieben geht weiter! Die zwölfte Staffel von „The Masked Singer“ startete am 8. November. Nun musste der nächste Star seine Maske fallen lassen.

Auch für die diesjährige Staffel von „The Masked Singer“ haben sich die Macher wieder kreative Kostüme einfallen lassen. Sowohl das Rateteam, als auch die Zuschauer rätseln über die geheimen Identitäten der Promis.

Conchita Wurst unterstützte das Rateteam

In jeder Folge bekommt das „The Masked Singer“-Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall Verstärkung. In der vierten Folge kam prominenter Besuch aus Österreich: Conchita Wurst war in der ProSieben-Show dabei. Mit dem Song „Rise Like A Phoenix“ begeisterte Conchita Wurst vor knapp einem Jahrzehnt das Publikum und gewann den Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Ob sie den sechs verbliebenden Kandidaten auf die Schliche kam?

Dieser Star wurde bei „The Masked Singer“ demaskiert

Die Promis haben gekämpft und alles gegeben – doch für einen Star hat es nicht gereicht! Der Dude hat die wenigsten Anrufe erhalten und muss die Show verlassen. Unter dem Kostüm steckt Musiker „Evil“ Jared Hasselhoff .

Eine Woche zuvor musste Quietsch gehen

Am 22. November musste Quietsch die Maske fallen lassen. Darunter versteckte sich Schauspielerin Natalie Wörner. „Es war mir ein so großes Vergnügen, Leute. […] Es war unglaublich. Es ist ja so toll, unter einer Maske zu sein“, erklärte die bekannte Persönlichkeit nach ihrer Demaskierung. Natalia Wörner hatte den Song „Le Freak“ der Gruppe Chic gesungen. Weder das Rateteam noch die Zuschauer vermuteten die Schauspielerin unter der Maske.

Das Rateteam war begeistert. „Ich finde, sie ist so eine großartige Schauspielerin. Man hat sie in so vielen Rollen gesehen. […] Und auch wenn sie witzig ist, sie hat schon was Ernsthaftes, finde ich, und kann das so rüberbringen, dass sie diese Rolle, dieses quietschige Etwas, so schön gespielt hat. Damit hat sie mich jetzt ganz doll überrascht und ich glaube, auch ein Millionenpublikum“, sagte Verona Pooth.