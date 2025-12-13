Connect with us

    TV

    „The Masked Singer" 2025: Diese Stars sind Eggi und King

    Eggi und King bei "The Masked Singer" 2025
    Das Finale von „The Masked Singer“ hat viele Überraschungen geboten. Vier Kostüme kämpften in der Show um den Sieg. Doch für Eggi endet die Show nach der ersten Runde.

    Bei „The Masked Singer“ hat Eggi knapp die Top 3 verpasst und musste bereits in der ersten Runde die Show verlassen. Die User in der Joyn-App hatten den richtigen Riecher.

    Unter dem Kostüm von Eggi hat sich Moderatorin Amira Aly versteckt. Sie hatte mit ihrer Interpretation des Songs „Ex’s & Oh’s“ von Elle King begeistert. Das Rateteam, bestehend aus Chris Tall, Verona Pooth und Beatrice Egli, war von ihrer Performance begeistert – gereicht für den Sieg hat es am Ende jedoch nicht.

    Smiley bei "The Masked Singer" 2025
    "The Masked Singer" 2025: Wer ist raus? Dieser Star ist Smiley

    Diese Moderatorin war unter dem Eggi-Kostüm

    „Es kostet so viel Überwindung, aber unter dem Kostüm denkst du dir: ‚Scheiß drauf, es erkennt dich keiner'“, sagte Amira Aly nach ihrer Demaskierung. „Es war mir eine absolute Freude“, so die Moderatorin weiter. Dass die Fans schnell auf Amira Aly gekommen sind, hing mit den Indizien zusammen – darunter vier Tänzerinnen und Friseurbedarf. Früher war sie nämlich als Hair- und Make-up-Stylistin tätig.

    Wayne Carpendale ist der King

    Kurz danach stand die nächste Demaskierung an – diesmal musste King seine Maske fallen lassen. Darunter hat sich Wayne Carpendale versteckt. Damit erreicht der Schauspieler den dritten Platz. Im Finale kämpfen weiter Rave-Ioli und Muuhnika um den Sieg.

    Zuletzt gab es vor allem viele Spekulationen um das Rave-Ioli-Kostüm. Denn im Halbfinale hörte sich die Figur etwas kränklich an. Kurz davor postete Pietro Lombardi bei Instagram, dass er sich einen Infekt zugezogen hat.

