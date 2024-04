The Masked Singer 2024: Diese Stars stecken unter dem Mysterium und der Couchpotato!

Der Rätselspaß hat die Fernsehlandschaft wieder voll im Griff: „The Masked Singer“ ging am Samstag auf ProSieben in eine neue Runde. In der ersten Show wurden gleich zwei Masken demaskiert.

Schon zahlreiche Stars wurden bei „The Masked Singer“ demaskiert. Die Kostümabteilung des Senders zeigt sich auch diesmal wieder kreativ: Der ROBODOG, das KROKODIL, der BABYLÖWE oder die Zuckerwatte. Am Ende der Show muss wieder immer ein Promi seine Maske fallen lassen. In dieser Staffel gibt es aber eine Besonderheit: Ein zweiter Star wird in jeder Folge demaskiert.

Rolando Villazón ist das MYSTERIUM

Es gibt zum ersten Mal eine Maske, unter der in jeder Woche ein anderer Star steckt: das MYSTERIUM. Das Besondere: Diese Maske wird Woche für Woche enthüllt. In der ersten Show war Opernsänger Rolando Villazón das MYSTERIUM. Er sang den anspruchsvollen Song „Somebody To Love“ von Queen und begeisterte das Rateteam mit seinem Gesangstalent.

Hugo Eogen Balder ist die COUCHPOTATO

Am Ende der Sendung wurde die zweite Maske enthüllt. Für die COUCHPOTATO hat es nicht gereicht und wurde demaskiert. Und das war eine echte Überraschung: Hugo Egon Balder versteckte sich darunter! „Als man mich gefragt habt, habe ich gedacht, dass überlebe ich nicht“, sagte der Entertainer kurz nach der Demaskierung.

Neues Rateteam bei „The Masked Singer“

Ruth Moschner ist nicht mehr im Rateteam dabei. Stattdessen besetzt Palina Rojinski ihren Platz und versucht zu lüften, welche Stars unter den Masken stecken. In „Willkommen bei den Hartmanns“ und „Jesus liebt mich“ stand sie bereits an der Seite von Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Heiner Lauterbach und Jessica Schwarz vor der Kamera. An ihrer Seite rätselt Rick Kavanian bei „The Masked Singer“ mit. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch „Bullyparade“ und stand gemeinsam mit Michael „Bully“ Herbig und Christian Tramitz vor der Kamera.