The Masked Singer 2024: Das sind die ersten Masken!

Es geht wieder los: „The Masked Singer“ geht auf ProSieben in die neue Staffel. Neben einem neuen Rateteam gibt es auch neue Masken. Die ersten drei Kostüme wurden jetzt vorgestellt.

Neues Rateteam für „The Masked Singer“: In der zehnten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow begeben sich Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski und Schauspieler Rick Kavanian ab Samstag, 6. April 2024, auf Spurensuche und versuchen den maskierten Stars auf die Schliche zu kommen. Jede Woche nimmt außerdem ein wechselnder Rategast neben den beiden Platz.

Zuckersüße Konkurrenz für die COUCHPOTATO: Die ZUCKERWATTE tritt ab Samstag, 6. April, gegen die COUCHPOTATO an. Als dritter Kontrahent versucht der ROBODOG, seine Identität so lange wie möglich geheim zu halten. Die ersten drei Masken sind bereit, Deutschland erneut ins Rätselfieber zu versetzen.

Das sind die ersten drei Masken bei „The Masked Singer“

DIE ZUCKERWATTE

Süß. Flauschig. Unwiderstehlich. Die ZUCKERWATTE lebt in ihrer zuckrigen Glitzerwelt und betreibt dort einen Candyshop. Aber sobald im Candyland Feierabend ist, wird aus der süßen, flauschigen ZUCKERWATTE eine adrenalin-liebende Draufgängerin. Auch bei „The Masked Singer“ sucht sie den Nervenkitzel und ist bereit für das Abenteuer ihres Lebens. Um ihren fluffigen Look zu kreieren, wurden circa 250 Meter Tüll in ganz feine Fäden geschnitten und an der Maske drapiert.

DER ROBODOG

Tierisch gut. Der ROBODOG ist ein hochmodernes Spielzeug und wartet nur darauf, endlich eine Batterie eingesetzt zu bekommen, um endlich dem Traumjob als Security-Dog nachgehen zu können. Das Kunstleder in seinem Outfit wurde mit Wachs beschichtet, damit er in allen Situationen gut geschützt ist. So ist er bereit, die #MaskedSinger-Bühne zu rocken und für „robotastisches“ Entertainment zu sorgen!

DIE COUCHPOTATO

Chill Dude! Die COUCHPOTATO liebt es, auf der Couch zu fläzen und stundenlang Serien und Sportsendungen zu schauen. Sie trägt das Rückentrikot mit ihrer Lieblings-Zahl 10. Da kann sie sich natürlich die zehnte Staffel #MaskedSinger auch nicht entgehen lassen. Um der farblichen Marmorierung einer Kartoffel möglichst nahe zu kommen, wurde die COUCHPOTATO über mehrere Tage mit vielen Schichten Airbrush angesprüht.