The Masked Singer 2022: Die Masken der 6. Staffel

Mit viel Spaß in den Frühling: Der Samstagabend wird kunterbunt und ansteckend fröhlich – in der sechsten Staffel von „The Masked Singer“, welche ab dem 19. März 2022 auf ProSieben gezeigt wird. Nun wurden die ersten Masken enthüllt!

In der sechsten Staffel der vielleicht besten, verrücktesten Show der Welt singen neben dem ZEBRA, der MÖWE und dem DORNTEUFEL sieben weitere geheimnisvolle Stars unter neuen, fantastischen Masken und versuchen, ihre Identität so lange wie möglich geheim zu halten. Welche Stars verstecken sich unter den Kostümen? Nun sind die ersten Masken der neuen Staffel von „The Masked Singer“ bekannt.

Das sind die ersten Masken von „The Masked Singer“

DAS ZEBRA

„Einen Stoff, der sowohl gepunktet als auch gestreift ist, gibt es nicht einfach so zu kaufen. Deshalb haben wir das Muster selbst mit Airbrush aufgesprüht, was dem Zebra seinen einzigartigen und abenteuerlichen Look verleiht.“ (Maskenbauerin Marianne Meinl)

Rockige Angelegenheit: Der Rock des Zebras besteht aus 20 Metern Tüll – verziert mit Strasssteinen und hunderten, von Hand ausgeschnittenen, Sternen.

DER DORNTEUFEL

„Aufgrund der vielen detaillierten Einzelteile ist der Dornteufel die aufwendigste Maske dieser Staffel. Alle 10.000, aus Kunst-Krokodilleder gefertigten, Schuppen sind einzeln ausgeschnitten und feinsäuberlich aneinandergeklebt.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)

DornT for Peace: Neben seiner Leidenschaft für die große Bühne ist der Dornteufel zudem als Friedensbotschafter aktiv.

DIE MÖWE

„Die größte Herausforderung war die Statik des Kopfes. Der Hals der Möwe ist so lang, dass der Schwerpunkt sehr weit

oben liegt. Der Kopf darf aber natürlich trotzdem nicht wackeln, sondern muss fest sitzen. Deshalb haben wir eine ausgeklügelte Gitterkonstruktion für den Hals verwendet, die eine gute Mischung aus Stabilität und Flexibilität ermöglicht.“ (Maskenbauerin Marianne Meinl)

Moin Moin! Die Möwe vermietet an ihrem Heimatstrand der Nordseeküste nicht nur Strandkörbe sondern verteilt auch „Lachen To Go“.

ProSieben zeigt die neue Staffel von „The Masked Singer“ ab dem 19. März 2022 um 20:15 Uhr.