„Temptation Island VIP”-Eklat: Aleks Petrovic bricht sein Schweigen zur Spuck-Attacke

Bei „Temptation Island VIP“ polarisiert Aleks Petrović mit respektlosem Verhalten gegenüber Frauen. In der RTL-Show habe er die Verführerinnen bespuckt. Nun bricht der Kandidat sein Schweigen.

Die sechste Folge von „Temptation Island VIP“ löste einen Sturm der Empörung aus. Aleks Petrović bespuckte nicht nur die Verführerinnen, sondern äußerte sich auch abwertend über seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu. Er beschwerte sich vor allem über das Sexleben. Obwohl der Antrag sehr romantisch war, habe sie nicht mit ihm schlafen wollen.

„Meine Frau… kein Sex. Meine Frau gibt nicht, wie diese Fische. (…) Zum Glück sind keine Kameras da. Keine Kameras, keine Beweise“, sagte er über Vanessa Nwattu. Für Reality-Sternchen Carina Nagel gehen solche Aussagen zu weit: „Dass er ihr dafür eine Ansage macht und [sie] dann aus Mitleid mit ihm schläft. Ich finde das ganz krank, dass dieser Mann draußen frei rumläuft.“

Aleks Petrović will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen: „Selbstverständlich ist es niemals zu sexuellen Übergriffen gekommen. Ich hoffe auch schwer, dass derartige Lügen und Beleidigungen nicht weiter verbreitet werden. Die Situation muss nicht durch sowas unnötig weiter hochgepumpt werden“, teilt er in den sozialen Netzwerken mit.

„Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren“

Zu den Szenen und der Spuck-Attacke auf die Verführerinnen hat sich Aleks Petrović ebenfalls bei Instagram zu Wort gemeldet und entschuldigt sich für sein Verhalten in der RTL-Show. „Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren. Ich möchte mich ausdrücklich für die von meiner Seite getätigten Aussagen, beziehungsweise für das an den Tag gelegte Verhalten entschuldigen“, schreibt er.

„Ich übernehme natürlich die volle Verantwortung für mein Verhalten“

Weiter lässt der Realitystar verlauten: „Ich war in gewissen Situationen mega unreflektiert, verletzend und habe aus der Emotion und Enttäuschung heraus gehandelt.“ Zudem übernimmt er die Verantwortung für sein Verhalten: „Ich übernehme natürlich die volle Verantwortung für mein Verhalten und sehe ein, dass sowas ein absolutes No-Go ist.“

RTL wurde dafür kritisiert, dass man während der Dreharbeiten nicht eingegriffen habe. „Wir verstehen, dass die Szenen in Folge sechs viele bewegen. ‚Temptation Island VIP‘ zeigt echte Emotionen und Beziehungen in Extremsituationen – wie sich alles weiterentwickelt und kontextualisiert, wird bis zum Wiedersehen noch deutlich. Alle Beteiligten werden sich beim Wiedersehen allen kritischen Fragen stellen“, erklärte ein Sendersprecher gegenüber „t-online“.