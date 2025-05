„Temptation Island VIP“ 2025: Das sind die Paare der neuen Staffel

In der sechsten Staffel von „Temptation Island VIP“ wird’s wieder heiß: Vier Promi-Paare wagen das Spiel mit dem Feuer – getrennt, der Verführung ausgesetzt und auf die Probe gestellt.

Ihre Gründe, an diesem Abenteuer teilzunehmen, sind unterschiedlich, doch eines eint sie alle: der Wunsch, der Versuchung zu widerstehen und zu beweisen, dass wahre Liebe selbst den härtesten Herausforderungen standhält. Zwischen Flirts, emotionalen Ausbrüchen und überraschenden Wendungen stellt sich die Frage: Hält ihre Liebe wirklich allem stand? RTL+ zeigt die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ ab Herbst 2025.

Das sind die Paare der neuen Staffel von „Temptation Island VIP“

Vanessa & Aleks

Aleks (34) und Vanessa (25) lernten sich im Sommer 2022 in der dritten Staffel von „Temptation Island VIP“ kennen. Er nahm mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou teil, um ihre Beziehung zu testen, sie war eine der Verführerinnen. Aleks konnte Vanessa nicht widerstehen und die beiden sorgten für einen Skandal, als sie sich während der Staffel ineinander verliebten und der erste Kuss zwischen den beiden fiel. Er beendete die Beziehung mit Christina. Aleks und Vanessa sind bis heute zusammen und seit November 2024 verlobt. Seit Anfang Dezember 2024 leben sie offiziell in Dubai.

Doch ihre Beziehung hatte bereits einige Höhen und Tiefen: Beim „Sommerhaus der Stars“ 2023 zeigte sich, dass die beiden Realitystars einige Probleme in ihrer Beziehung haben. Aleks und Vanessa litten unter ihren ständigen Streitigkeiten und fehlender Kommunikation. Doch mit einer Paartherapie schafften sie es, wieder zueinander zu finden.

Die Auswanderung und der Hausumbau haben jedoch viel Stress verursacht. Die Paartherapie hat ihnen zwar geholfen, die Beziehung zu stabilisieren, jedoch gibt es immer wieder Rückfälle, die jedoch besser im Griff sind. In einem Interview deutete Vanessa bereits, an dass sie sich eine Teilnahme bei „Temptation Island VIP“ vorstellen könnte. „Temptation Island VIP“ ist die letzte Prüfung für ihre Beziehung, um herauszufinden, ob diese stabil genug für eine Hochzeit und die Familienplanung ist.

Chiara & Wladi

Chiara (28) und Wladi (28) aus Nürnberg lernten sich auf einer Party kennen – ausgerechnet an einem Abend, an dem Chiara eigentlich ein Date mit einem anderen hatte. Doch die Chemie zwischen den beiden war sofort spürbar. Was als spontane Begegnung begann, entwickelte sich schnell zu einer intensiven Beziehung – allerdings nicht ohne Herausforderungen.

Schon früh wurde die Beziehung durch einen Vertrauensbruch belastet: In der Anfangsphase betrog Wladi Chiara, was sie erst herausfand, als sie durch sein Handy ging. Bei „Ex on the Beach“ fanden sie jedoch wieder zueinander. Bis heute fällt es ihr schwer, diese Verletzung zu vergessen. Besonders wenn Wladi feiern geht und Alkohol im Spiel ist, erwachen bei Chiara Zweifel. Sie merkt, wie schwer es ihr fällt, ihm in solchen Situationen zu vertrauen.

Beide Partner kämpfen mit Eifersucht, Wladi darf auf Grund des Vertrauensbruchs seine Eifersucht nicht ausleben. Hinzu kommen Kommunikationsprobleme und Schwierigkeiten, die eigenen Bedürfnisse offen auszusprechen. All das hat sie schließlich dazu bewogen, gemeinsam an der Show teilzunehmen.

Chiara hofft, durch die Erfahrung bei Temptation Island VIP wieder mehr Vertrauen zu Wladi aufbauen zu können – vor allem in Momenten, in denen er von Versuchungen umgeben ist. Sie möchte sehen, ob er ihre Grenzen respektiert und ihr zeigt, dass sie sich auf ihn verlassen kann. Gleichzeitig wollen beide lernen, entspannter mit Situationen umzugehen, in denen der andere mit fremden Menschen interagiert. Für Chiara und Wladi ist die Teilnahme mehr als nur ein Abenteuer: Sie sehen darin eine echte Chance, Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, alte Wunden zu heilen und herauszufinden, ob ihre gemeinsamen Zukunftspläne auf einem stabilen Fundament stehen.

Melissa & Marwin

Melissa (28) und Marwin (28) aus Berlin begegneten sich nicht etwa im echten Leben, sondern sahen sich zunächst jeweils in verschiedenen TV-Formaten („Temptation Island“, „Are you the One?“). Der erste Kontakt kam über Instagram zustande. Aus ein paar Nachrichten wurden bald intensivere Gespräche, und schließlich folgten die ersten Treffen im echten Leben. Schnell war klar: Zwischen ihnen stimmt die Chemie.

Doch so stark ihre Verbindung auch ist – das Thema Vertrauen spielt in ihrer Beziehung eine große Rolle. Beide wollen wissen, wie der andere in Situationen reagiert, in denen es darauf ankommt: Wenn sie getrennt sind oder attraktive Versuchungen lauern. Genau deshalb haben sie sich für die Teilnahme an der Show entschieden.

Für Melissa und Marwin ist die Erfahrung ein Test – aber auch eine Chance. Sie hoffen, durch die gemeinsame Herausforderung ihre Eifersucht in den Griff zu bekommen und einen entspannteren Umgang mit Unsicherheiten zu finden. Besonders Marwin wünscht sich, dass Melissa ihm vertraut. Beide glauben fest daran, dass sie durch die Teilnahme enger zusammenwachsen können. Sie sehen das Experiment als Möglichkeit, ihre Liebe zu festigen, Zweifel aus dem Weg zu räumen und herauszufinden, ob ihre Zukunftspläne wirklich auf einem soliden Fundament stehen.

Brenda & Laurenz

Brenda (22) und Laurenz (23) aus Köln lernten sich bei „Too Hot to Handle“ kennen – einer Show, in der es eigentlich darum geht, körperliche Anziehung zu zügeln. Doch zwischen den beiden funkte es nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch auf einer tieferen Ebene. Was als TV-Romanze begann, entwickelte sich schnell zu einer ernsthaften Beziehung.

Nun wollen sie herausfinden, wie stabil diese Verbindung wirklich ist. Brenda und Laurenz haben sich bewusst für die Teilnahme entschieden, weil sie ihre Beziehung auf den Prüfstand stellen – und gleichzeitig stärken – möchten. Sie hoffen, dass die Erfahrung ihnen hilft, mehr Vertrauen zueinander aufzubauen und Unsicherheiten sowie Eifersuchtsmomente hinter sich zu lassen.

Laurenz wünscht sich, dass das Fundament ihres Vertrauens gestärkt wird, während Brenda möchte, dass er ihre Loyalität und ihre klare Entscheidung für ihn noch mehr zu schätzen lernt. Für beide ist klar: Die Show ist mehr als nur ein Experiment – sie ist eine Chance, ihre Beziehung auf ein neues Level zu heben und ihre Bindung nachhaltig zu vertiefen.