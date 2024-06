Teenie-Mutter Sophia: „Wenn ich was mach, was meinen Körper überanstrengt, muss ich brechen“

Die Teenie-Eltern Marc und Sophia sind arbeitslos. Sie wollen ihrem Sohn Milas-Joel ein besseres Leben ermöglichen. Durch einen Knast-Aufenthalt hatte Marc die Familie in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

In Chemnitz leben die jungen Eltern Sophia und Marc von Hartz IV (Die Folgen wurden vor der Einführung von Bürgergeld gedreht). Sie haben einen einjährigen Sohn. Aktuell lebt außerdem Freund Jonas bei der Familie. Das bedeutet, dass sie nun für drei Erwachsene einkaufen müssen – eine Herausforderung, wenn das Geld knapp ist.

Sophia wurde mit 17 Jahren schwanger. In der Familie gibt die heute 19-Jährige den Ton an. „Wir tun dann erst mal auf die Bank gehen, Geld abheben und einkaufen“, sagt die junge Mutter in der Folge von „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ bei RTLZWEI. Hinzu kommt noch Streß mit der eigenen Mutter: „Meine Mutti meckert immer noch viel an mir rum, weil ich so viel falsch machen würde. Auch das Jugendamt sagt, dass ich ’ne ziemlich gute Mama bin.“

Marc musste eine Haftstrafe antreten

Marc saß im Knast – dadurch brachte er die Familie in finanziellen Schwierigkeiten. Er randalierte im betrunkenen Zustand und musste 500 Euro Strafe zahlen – das hat er nicht getan und auch vor Gericht erschien er nicht. „Ich war Urlaub machen“, spielt der 21-Jährige seinen Aufenthalt im Gefängnis herunter. Glück im Unglück: Sophia hat ihren Freund aus dem Knast freigekauft. „Ich habe ihn für 407 Euro mit meinem letzten Geld rausbezahlt“, so die 19-Jährige.

Sophia kauft Marc aus dem Gefängnis frei

Deshalb muss Sophia erstmal schauen, wie viel Geld für den Einkauf überhaupt übrig bleibt. Denn während einer Haftstrafe erlischt der Anspruch auf Hartz IV. Und dann kommt der Blick aufs Konto – und dort ist mit 635 Euro mehr drauf, als es Sophia erwartet hätte. „Das ist mehr als wir gedacht und eingeplant haben, das ist gut!“, so die Teenie-Mutter. Nun können sie auch beruhigt einkaufen gehen. Auf dem Einkaufszettel stehen unter anderem: „Alles an Trinken, alles was der Kleine braucht, Tabak, Hülsen – das kostet alles.“

Stolze 250 Euro wurde ausgegeben. Kumpel Justin hilft mit und fährt die Einkäufe mit dem Auto zur Plattenbau-Wohnung. Sophia sitzt dort auf den Treppen und wartet. „Ich möchte zwar helfen, aber ich kann nicht wirklich: Unter Stress oder wenn ich was mach, was meinen Körper überanstrengt, krieg ich sofort Bauchweh, muss brechen oder krieg Fieber“, so die 19-Jährige.

RTLZWEI zeigt „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ am Mittwoch um 20:15 Uhr.