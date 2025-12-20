„Tatort“-Doppelfolge am Sonntag: „Ein guter Tag“ und „Schwarzer Schnee“

Die ARD zeigt am Sonntag vor Weihnachten einen Doppel-„Tatort“. Es läuft der erste Fall für das Ermittler-Duo Thorsten Falke und Mario Schmitt.

Krimi-Fans kommen am 21. Dezember 2025 auf ihre Kosten: In der ARD läuft ein Doppel-„Tatort“. Ein LKA-Ermittler verschwindet spurlos von einem Campingplatz in den Niederlanden. Er hatte sich vorher in die Rauschgiftszene eingeschleust und verdeckt ermittelt. Es gibt Hinweise auf Drogen und die Mafia. Das Erste zeigt die beiden Filme „Ein guter Tag“ und „Schwarzer Schnee“ am Sonntag direkt hintereinander.

Teil 1: „Tatort: Ein guter Tag“ – Darum geht es

Bundespolizist Thorsten Falke und sein neuer Kollege, Cyber-Kriminalist Mario Schmitt, sollen das rätselhafte Verschwinden des verdeckten Ermittlers Carsten Kellmann aka Joe Glauning in der deutsch-niederländischen Grenzregion aufklären. Gemeinsam mit ihrer niederländischen Kollegin Lynn de Baer finden sie Indizien für eine blutige Gewalttat, nicht wissend, ob der verdeckte Ermittler entführt wurde oder ob er zur Mocro-Mafia und ihrem gefürchteten Chef, dem inhaftierten Ahmed Saidi, übergelaufen ist. Gemeinsam findet das deutsch-niederländische Ermittler-Trio am Ende der ersten Folge den schwer gefolterten und unter Drogen gesetzten und nun offenbar verrückt gewordenen Kellmann, der einen wichtigen Kompagnon im Auftrag der Mocro-Mafia umgebracht zu haben scheint.

Teil 2: „Tatort: Schwarzer Schnee“ – Darum geht es

Thorsten Falke, Mario Schmidt und Lynn de Baer kommen im Zusammenhang mit weiteren Auftragsmorden immer stärker einem geplanten Geschäft der Mocro-Mafia in Emden auf die Spur, das Karim Saidi, der Sohn des inhaftierten Paten der Mocro-Mafia, initiiert hat – und auf das der verdeckte Ermittler Joe Glauning bei seinen Recherchen gestoßen war. Die genauen Informationen versucht Falke aus dem in der Psychiatrie inhaftierten und scheinbar verrückten, aber möglicherweise übergelaufenen VE herauszuholen.

Die Dreharbeiten für die zwei „Tatort“-Episoden „Ein guter Tag“ und „Schwarzer Schnee“ fanden vom 15. Oktober bis zum 18. Dezember 2024 in Hamburg, Emden, Groningen und Winschoten statt. Die verantwortlichen NDR-Redakteure Christian Granderath und Patrick Poch betonen: „In den Niederlanden, Belgien und Schweden sind Jugendliche, die gegen ein geringes Entgelt morden, mittlerweile ein bekanntes Phänomen, in Deutschland war es dagegen bisher kaum zu beobachten.“

Der Doppel-„Tatort“ läuft am 21. Dezember 2025 um 20.15 Uhr im Ersten.