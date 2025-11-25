Connect with us

    TV

    Szene wurde nicht gezeigt: Stella Stegmann masturbierte bei „Love Island VIP“

    Stella Stegmann und Josh Stanley bei "Love Island VIP"
    RTLZWEI

    Das große „Love Island VIP“‑Finale ist vorbei – und die Gewinner steht fest: Stella Stegmann und Josh Stanley wurden nicht nur zum „Traumpaar“ gekürt, sondern heimsten auch die Siegprämie ein. Die beiden erzählen jetzt, welche Szenen in der RTLZWEI-Show nicht gezeigt wurden – und die haben es in sich. 

    Im „Aftershow-Podcast“ sprach Josh Stanley darüber, ob die beiden noch heute zusammen sind. „Also heute, wir sind beide Single, wir sind nicht zusammen. […] Wir haben alles probiert. Da war ein Moment, wo wir zusammen im Bett waren und gemerkt haben ‘ey wir sind so wie ein altes Ehepaar jetzt hier’. Alles läuft, aber es fehlt etwas“, gestand der Reality-Star. Die Anziehungskraft zwischen den beiden habe einfach gefehlt. Nach den Dreharbeiten wurden die beiden gute Freunde.

    „Du hast zweimal in der Villa masturbiert, das haben nicht gezeigt“

    In einem Instagram-Reel haben Josh und Stelle enthüllt, welche Szenen bei „Love Island VIP“ nicht gezeigt wurden. „Du hast zweimal in der Villa masturbiert, das haben nicht gezeigt“, sagte Josh zu der Influencerin. „Zum Glück haben sie das nicht gezeigt“, meinte Stella Stegmann darauf. Die 28-Jährige habe sich etwa selbst befriedigt, als sie morgens neben Josh im Bett gelegen habe.

    Dijana Cvijetic bei "Love Island VIP"
    Not-OP bei Dijana Cvijetic: Rätsel um Bauch-Pflaster bei „Love Island VIP“-Star

    Josh habe die Selbstbefriedigung seiner „Love Island VIP“-Partnerin bemerkt. Zu dem Zeitpunkt sei er jedoch zu müde gewesen, um darauf zu reagieren. Zum anderen habe Stella Stegmann in einer Drehpause in der Mittagszeit masturbiert.

    Auch ein Treffen zwischen Stella Stegmann und Josh Stanley wurde nicht im TV gezeigt. „Eigentlich voll das schöne Date, das wurde komplett rausgecuttet“, schildert die 28-Jährige. Generell wurden sie laut ihrer Auffassung nicht so oft bei „Love Island VIP“ als Paar gezeigt, da sie sich gut verstanden hätten. Auch ein gemeinsamer Lunch aller Finalisten nach den letzten Dates wurde nicht gesendet. Das Essen sei nämlich „voll schön, aber anscheinend nicht relevant“, berichtet die Influencerin.

