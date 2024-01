Supertalent 2024: Das sind die ersten Kandidaten!

Endlich geht es wieder los: Talente aus Deutschland und der ganzen Welt präsentieren ihre atemberaubenden Acts auf der großen Showbühne und sorgen dabei für reichlich Gänsehautmomente.

Und egal ob Zauberkünstler, Sängerin oder Hund: Fans dürfen sich in der 16. Staffel von „Das Supertalent“ auf eine bunte Mischung aus Teilnehmenden freuen. Doch wer kann die Hammer-Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Anna Ermakova und Ekaterina Leonova, ab dem 27. Januar 2024 um 20:15 Uhr, von sich überzeugen? Moderiert wird „Das Supertalent“ vom sympathischen Duo Victoria Swarovski und Jens „Knossi“ Knossalla.

Diese Acts wollen das neue „Supertalent“ werden

Maximilian von Lütgendorff aus Wien (Österreich) ist mit seinem Vater, seiner Mutter und seinem Bruder glücklich in Bayern aufgewachsen. Mit 16 Jahren vertraut er seiner Mutter an, dass er das Gefühl hat, im falschen Körper zu stecken. Seine Familie reagiert mit Liebe und Verständnis. Die Angleichung dauert von 1998-2007. Seine Leidenschaft zum Singen hat Maximilian bereits in der Schule entdeckt. 2004 studiert er jedoch zunächst zwei Jahre lang Jura in Frankfurt. Er bricht das Studium ab und geht 2007 nach Wien, um Operngesang zu studieren. Seit 2014 ist Maximilian freischaffender Opernsänger. Seit 2012 lebt er mit seiner Partnerin zusammen. Nach eigener Aussage schwankt sein Leben ständig zwischen Anstrengung und Stress hin und her. Es kommt immer darauf an, ob er gerade ein Engagement hat oder nicht. Er ist an einem Punkt angekommen, an dem er für das anerkannt werden möchte, was er kann.

Charlotte Greuel aus Neunkirchen-Seelscheid (Nordrhein-Westfalen) ist eine begeisterte Reiterin und liebt es, ihre Freizeit bei ihrem Reitbeteiligungspferd zu verbringen. Als eine Freundin mit einer medizinischen Gehhilfe zur Schule kam, lieh sich Charlotte diese aus und benutze sie als „Vorderläufe“. Beim „Supertalent“ hatte sie zuvor eine Frau gesehen, die sich auf ihren Gliedmaßen wie ein Pferd bewegte. Sie kombinierte die „Bewegungshilfsmittel“ mit den Bewegungen der Frau und schon war Charlottes Talent geboren: Sie ahmt die Bewegungen der Pferde nach und kann sogar über Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,12 Metern springen.

Alexander Mack aus Winnenden (Baden-Württemberg) ist professioneller Stuntman. Als dieser stand er bereits bei großen Hollywood-Produktionen wie „John Wick“ und „Die drei Musketiere“ vor der Kamera. Auch bei „Der Baader Meinhof Komplex“ stand er vor der Kamera. Als zweites Standbein bietet Alexander Crossfit- und Strongman-Programme an. Auf der Bühne wird er einen gefährlichen Stunt mit Juryeinbindung zeigen.

Die Tanzgruppe Mystery ist bereits mit den Titeln „Westdeutscher Meister“ und „Deutscher Meister“ ausgestattet. Trainer Marvin ist sogar Weltmeister. Er ist der Initiator der Bewerbung. Die Truppe probt seit circa einem Jahr zusammen. Laut Marvin haben die Kinder richtig Bock auf das, was sie tun. Die Gruppe wusste allerdings bis zum Morgen des Auftritts nicht, dass sie später auf der Bühne von „Das Supertalent“ auftreten werden. Moderatorin Victoria Swarovski hat sie höchstpersönlich überrascht und ihnen die frohe Botschaft mitgeteilt.