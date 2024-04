Stella Stegmann: Die neue Bachelorette steht nicht nur auf Männer!

Im Sommer zeigt RTL eine neue Staffel von „Die Bachelorette“. Stella Stegmann verteilt diesmal die Rosen – und das nicht nur an Männer! Denn erstmals nimmt eine bisexuelle Frau an der Kuppelshow teil.

Das ist eine Premiere: Stella Stegmann wird in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ nicht nur Rosen an Männer verteilen, sondern auch an Frauen. „Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt“, sagt die Beauty im Interview mit RTL.

Beim Dating beider Geschlechte gebe es einige Unterschiede. „Es ist schon etwas anderes, eine Frau oder einen Mann zu daten. Mit Frauen bonde ich auf eine andere Art und Weise. Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein“, meint die Bachelorette.

Stella Stegmann: „Ich stehe gerne im Mittelpunkt“

Sie freut sich auf die Herausforderung: „Ich bin verliebt in das Format und bin positiv aufgeregt. Denn ich stehe gerne im Mittelpunkt und glaube, das wird voll mein Ding sein.“ Im wunderschönen Thailand begeben sich 20 Rosenanwärter:innen und Stella auf die wohl besonderste Liebesreise ihres Lebens.

Das muss man über Stella Stegmann wissen

Einigen Zuschauern dürfte Stella Stegmann bekannt vorkommen. Denn sie nahm in der ersten Staffel von „Too Hot to Handle: Germany“ bei Netflix teil. Sie wurde am 09.08.1997 in Frankfurt geboren und arbeitet als Model und Content Creatorin. Ihr derzeitiger Wohnort ist München. Ihr Lebensmotto lautet „Starte jeden Tag mit einem Lächeln!“ und liebt vor allem „Harry Potter“-Filme. Stella Stegmann hat ein drei Jahre älterer Bruder und ist seit Sommer 2023 mittlerweile Single – das soll sich durch die Teilnahme bei „Die Bachelorette“ ändern und hofft, in der RTL-Show ihre/n Traumpartner/in zu finden.