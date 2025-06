Stefan Mross: Eindringliche Warnung an Schlagerbranche – „Dann haben wir ein massives Problem“

In der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ treten bekannte Schlagerstars auf. Doch Moderator Stefan Mross will jetzt endlich frischen Wind im Schlager und spricht eine eindeutige Warnung an die Branche aus.

In wenigen Tagen startet die neue Staffel von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Zahlreiche Stars sind auch diesmal wieder mit dabei – darunter Beatrice Egli, Hansi Hinterseer oder Peggy March. Doch Stefan Mross warnt nun die Schlagerbranche.

Ob „Die Giovanni Zarrella Show, „Die Helene Fischer Show“, „Die Beatrice Egli Show“ oder die „Feste“-Shows von Florian Silbereisen – in Schlagershows im deutschen Fernsehen treten oft die gleichen Künstlerinnen und Künstler auf. Doch das ist Stefan Mross ein Dorn im Auge und stellt klar, dass die Förderung des Nachwuchses extrem wichtig sei.

Dass in Schlagershows immer wieder dieselben Musikerinnen und Musiker eingeladen werden, bestätigt Stefan Mross. „Ja, das stimmt natürlich“, erklärt der Entertainer in einem Interview mit der A.Z. Jedoch seien laut dem „Immer wieder sonntags“-Moderator nicht die Gastgeber schuld, sondern vor allem die Zuschauer.

Stefan Mross warnt vor „massivem Problem“ in der Schlagerbranche

„Schauen Sie sich doch mal deutsche Urlauber an einem spanischen Buffet an. Da gibt es Paella, Tintenfisch und allerhand weitere außergewöhnliche Gerichte. Trotzdem greifen die meisten zu dem, was sie bereits kennen – wie etwa Schnitzel und Pommes. In Bayern gibt es das Sprichwort: Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Das kann man definitiv mit der Branche der Schlager-TV-Shows vergleichen“, meint Stefan Mross.

Für Stefan Mross ist klar, dass „die Künstler, die bei Giovanni Zarrella, Florian Silbereisen oder Beatrice Egli auftreten, Garanten für eine hohe Quote“ sind. In seiner Show „Immer wieder sonntags“ sieht er aber einen klaren Vorteil: „Wir laufen jeden Sonntag im TV und haben die Möglichkeit, Newcomern eine Bühne zu bieten.“

Der 49-Jährige hat noch eine Botschaft an die Schlagerwelt: „Ich habe jetzt ein eigenes Label gegründet und möchte den jungen Talenten sagen: Kommt zu uns. Wir brauchen den Nachwuchs. Wenn Stars wie Roland Kaiser, Matthias Reim, Howard Carpendale oder Michelle weg sind, dann haben wir in Deutschland ein massives Problem. Newcomer haben es sehr schwer.“