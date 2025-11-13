Spin-Off der Original-Show „LOL: Last One Laughing“ beim BAMBI angekündigt

„LOL: Last One Laughing“ ist für Amazon Prime Video ein riesiger Erfolg. Bei der BAMBI-Verleihung wurde ein Spin-Off der erfolgreichen Show angekündigt.

Bei der diesjährigen BAMBI-Verleihung, verliehen von Hubert Burda Media, gab es eine Doppel-Ankündigung für Prime Video. Comedienne Hazel Brugger, BAMBI-Gewinnerin in der Kategorie Comedy, kündigte die neue Original-Show „LOL Next“ an, in der sie zudem als Show Host fungiert.

„LOL Next“ ist ein Spin-Off der erfolgreichen Original-Show „LOL: Last One Laughing“, die im nächsten Jahr ebenfalls eine siebte Staffel erhält. Das etwas angepasste Showkonzept richtet sich an Comedy-Fans aller Generationen. Die Teilnehmenden sind zehn Comedy-Stars, bekannt aus dem Internet, die täglich Millionen von Fans auf ihren Social-Media-Accounts begeistern und ihr volles Repertoire an Spontaneität und Kreativität einsetzen, um andere zum Lachen zu bringen, während sie selbst ernst bleiben. Das Spin-Off wird 2026 bei Prime Video erscheinen.

Mit sechs Staffeln und zwei Specials ist „LOL: Last One Laughing“ das erfolgreichste und am längsten laufende deutsche Originalformat bei Prime Video. Die Erfolgsgeschichte wird 2026 mit der siebten Staffel mit Michael Bully Herbig fortgesetzt. Zusätzlich startet mit „LOL Next“ ein Spin-off mit Hazel Brugger. Bei „LOL Next“ versammeln sich die erfolgreichsten Social Media Comedy-Stars Deutschlands zur Nicht-Lachen-Challenge. Mit Hazel Brugger, die selbst in vier Staffeln als Teilnehmerin dabei war, konnte eine Comedy- und LOL-erfahrene Moderatorin gewonnen werden.

Darum geht es in der neuen Prime-Show „LOL Next“

In vier Episoden begleitet „LOL Next“ die Teilnehmer:innen bei ihrer Mission ernst zu bleiben, während sie ihre Kolleg:innen mit Stand-Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen bringen wollen. Alles wird von über 40 Kameras eingefangen, während Gastgeberin Hazel Brugger in ihrem Kontrollraum jede Regung im Auge behält und einige Gimmicks steuert, um die Teilnehmer:innen kalt zu erwischen. Die Regeln wurden verschärft: Wer einmal lacht, fliegt raus. Am Ende winken wie gewohnt 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

„LOL Next“ ist eine Produktion von Constantin Entertainment, mit Otto Steiner als Produzent und Anna Knieper als Executive Producerin. Die Show ist ein Spin-Off von „LOL: Last one Laughing“, welches auf der erfolgreichen japanischen Original-Show Documental von HITOSHI MATSUMOTO basiert. Seit ihrem Start 2021 bricht die deutsche Adaption Rekorde bei Prime Video, wurde mit dem Deutschen Comedy Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den International Emmy nominiert.