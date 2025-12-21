Connect with us

    TV

    Sonja Zietlow spricht über Dschungelcamp-Täuschung von Schlagerstar: „Wie ein Baby rumgeheult"

    gepostet am

    "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
    RTL / Pascal Bünning

    Das Warten hat ein Ende: Am 23. Januar 2026 startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Sonja Zietlow reflektiert die früheren Dschungelcamp-Staffeln – die Wandlung eines Schlagerstars bleibt der Moderatorin besonders in Erinnerung.

    Zwölf Stars erleben im Dschungelcamp spektakuläre Prüfungen, emotionale Höhen und Tiefen und überraschende Wendungen. Sonja Zietlow und Jan Köppen führen mit Witz, Charme und Augenzwinkern durch den unterhaltsamsten TV-Marathon des Jahres. Dr. Bob ist in der neuen Staffel natürlich auch wieder dabei.

    Sonja Zietlow spricht über Wandlung von Schlagerstar Ross Antony

    Sonja Zietlow präsentiert die Erfolgsshow seit der ersten Staffel und erinnert sich in einem RTL-Interview an frühere Ausgaben zurück. Auf die Frage, welcher Star sie richtig getäuscht hat, fällt der Moderatorin sofort Schlagerstar Ross Antony ein. „Weißt du noch, als der wie ein Baby rumgeheult hat, aufhören wollte hier und da und plötzlich dann immer stärker wurde bis zum Dschungelkönig?“, so die 57-Jährige.

    Dschungelcamp 2025
    Dschungelcamp-Hammer: Dieser Schlagerstar soll 2026 dabei sein

    Ross Antony nahm in der dritten Dschungelcamp-Staffel im Jahr 2008 teil. Anfänglich sorgte der Schlagerstar mit Heul-Attacken für Schlagzeilen und wurde als „Dschungel-Memme“ betitelt – jedoch kämpfte er sich tapfer durch die Show und ging dann sogar als Sieger aus der Staffel hervor. „Das fand ich krass“, gesteht Sonja Zietlow.

    Auch heute ist Ross Antony immer wieder in diversen TV-Shows zu sehen – allerdings tritt er eher in Schlagersendungen auf. Manchmal ist auch sein Ehemann Paul Reeves dabei. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder adoptiert. „Er hat mir nie dieses Gefühl gegeben, dass ich mir Sorgen machen muss oder dass er irgendwas hinter meinem Rücken macht“, sagte der Schlagersänger damals über seinen Mann in einem Interview mit RTL. Paul Reeves sei ein „totaler Gentleman“. Das Ehepaar ist seit mehr als 20 Jahren zusammen. Kennengelernt hat sich das Paar in der Schauspiel- und Musikszene.

