„Sommerhaus“-Wiedersehen: Höllische Eskalation! Frauke Ludowig flüchtete aus Studio

Die diesjährige Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ ist vorbei – was noch fehlt, ist das große Wiedersehen. Und das soll es in sich haben! Die Eskalation war wohl so heftig, dass selbst Moderatorin Frauke Ludowig aus dem Studio flüchtete.

Streit beim Wiedersehen ist nach der explosiven Staffel wohl vorprogrammiert. „Das Wiedersehen ist bereits abgedreht und hat alles Bisherige getoppt. „Es war höllisch. Genauso, wie es aufgehört hat, geht es auch weiter. Leute sind da auch aufeinander zugesprungen. Das habe ich so auch noch nicht im Wiedersehen gesehen“, spoilert Sam Dylan jetzt in seinem Podcast „Royal Spice“.

Und weiter verrät er: „Es wurden drei Stunden aufgenommen und drei Stunden war es nur krawallig. Man konnte gar nicht normal reden. Und am Ende sehen wir 190 Minuten. Also, die Hälfte fliegt auf jeden Fall raus. Was wir da zu sehen bekommen werden, da bin ich ganz gespannt.“

Frauke Ludowig ist eigentlich viel gewöhnt, denn schließlich ist sie seit mehreren Jahrzehnten in der Promiwelt unterwegs – jedoch war das offenbar sogar zu viel für die Moderatorin. „Die Frauke war richtig genervt. Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie. Ich weiß auch, dass sie sonst immer noch mit Kandidaten Fotos gemacht hat“, so Sam Dylan.

Frauke Ludowig soll aus dem Studio geflüchtet sein

Frauke Ludowig soll nach den Dreharbeiten sogar fluchtartig das Studio verlassen haben. „Die Aufnahme war vorbei und Frauke war weggelaufen. Sie war auf einmal weg. Sie hat sich gedacht: ‚Diese Irren, diese Psychos.‘ Sie hat wahrscheinlich Security angerufen und gesagt: ‚Bringt mich hier so schnell wie möglich weg! Jetzt brauche ich selbst eine Therapie'“, plaudert er im Podcast weiter aus.

Wer sich mit wem in die Haare bekommen hat, werden die Fans wohl erst bei der Ausstrahlung erfahren. Den Zoff-Höhepunkt gab es in der finalen Folge: In der letzten Nominierung platzte Umut Tekin so sehr der Kragen, dass er sogar auf Sam losstürmte – die Security ging dazwischen, um die Lage zu beruhigen. Und auch sonst gab es immer wieder Streit in der Staffel – der Partner von Theresia Fischer drohte sogar mit einer Anzeige.