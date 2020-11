Sommerhaus-Wiedersehen: Bittere Tränen bei Jennifer Lange!

Im “Sommerhaus der Stars” eskalierte gleich zu Beginn der diesjährigen Staffel der Streit. Die Spuck-Attacke von Kubilay Özdemir auf Andrej Mangold scheint Jennifer Lange noch immer nitnehmen. Im großen Wiedersehen der Show kann die “Bachelor”-Siegerin ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Bei den Bildern der Spuck-Attacke kommen Jennifer Lange beim Wiedersehen vom “Sommerhaus der Stars” die Tränen – und das, obwohl sich Kubilay Özdemir dafür entschuldigt hat. “Ich erkenne mich selbst nicht wieder”, sagt der Verlobte von Georgina Fleur. Jennifer Lange kann das aber dennoch nicht vergessen, “weil es wirklich eine emotionale und sehr negative Zeit für mich war”.

Streit in der Wiedersehens-Show

Dann kann sich Georgina Fleur aber nicht zurückhalten: Dem It-Girl platzt in der Wiedersehens-Show der Kragen! Denn das “Bachelor”-Paar habe andere Kandidaten in der diesjährigen Staffel fertig gemacht. Sie nervt auch, dass sie und Kubi nach der Spuck-Attacke als Erstes gehen mussten. “Ihr habt doch MEINE Sendezeit geklaut, indem ihr uns da raus gemobbt habt!”, sagt Georgina Fleur.

Darum eskalierte der Streit im Sommerhaus

Doch warum ist der Streit zwischen Kubilay Özdemir und Andrej Mangold eigentlich eskaliert? “Ich wollte mich eigentlich mit niemanden streiten. Kubi und ich saßen eigentlich fast die ganze Zeit auf der Terrasse im Sommerhaus und haben das genossen. Wir wurden aber dann provoziert. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Dann ist Kubi aber leider ausgerastet, was mir auch sehr leid tut. Generell genervt hat mich aber niemand, denn ich habe mich gar nicht in die Gruppe integriert, sondern eher isoliert”, sagte das It-Girl kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI. RTL und TVNOW* zeigen das Finale und das Wiedersehen von “Das Sommerhaus der Stars” am Sonntag um 20:15 Uhr.

